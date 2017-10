NB III foci - Öt gólt kapott a Csorna, négyet a Gyirmót

Veszprém-Csornai SE 5-1 (2-0)

Veszprém, 200 néző. V.: Derdák M.



Veszprém: Szűcs – Felbert, Kocsis G., Kókány, Bene, Polareczki, Gunther (Szabó B., 68.), Gulyás, Miskei (Irmes, 54.), Boromisza, Dobsa (Fridrich, 55.). Edző: Orbán Tamás.



Csorna: Keserű – Fehér (Baranyai, 55.), Nagy Sz., Litresics, Kelemen (Kis Sz., 60.), Füredi, Csikós, Kerékgyártó, Simon A. (Selyem, 55.), Serfőző, Czanik.



Gsz.: Dobsa (6.), Polareczki (41., 53.), Gulyás (49.), Szabó B. (79.), ill. Serfőző (88.).



Bár a találkozó elején a Csorna labdabirtoklási fölényt alakított ki, de az első gólt büntetőből a Veszprém szerezte meg. Majd lassan visszaesett a Csorna játéka és a második játékrészben már a Veszprém dominált. A hazai együttes sok helyzetet alakított ki, amelyből ötöt ki is használt. A 88. percben Serfőző révén még sikerült a szépítés a Csornának. Hétfőtől már Horváth Dénes irányítja a csornai csapatot.



Orbán Tamás: – Nagy akaraterővel sikerült a Csorna fölé nőnünk, és magabiztosan megnyernünk a mérkőzést.



Családi János elnök: – Hétfőtől sok dolga lesz az új edzőnek.



Csepel-Gyirmót FC Győr II 4-0 (2-0)

Csepel, 200 néző. V.: Tamási.



Csepel: Juhász – Teplán, Haraszkó, Simon K., Váczi (Dévai, 46.), Fisli, Hesz, Tóth Cs. (Marczinka, 67.), Somodi (Csák, 71.), Korozmán, Németh Z. Edző: Szabó Zoltán.



Gyirmót II: Rengel – Simon I., Nagy B., Széles, Tiba (Vörösbaranyi, 56.), Horváth R., Tóth L., Kovács-Galavics, Csongrádi, Tóvizi (Horváth D., 74.), Dávid. Edző: Nagy László.



Gsz.: Hesz (2.), Somodi (23.), Korozmán (51., 69.).

Már a mérkőzés legelején gólt kapott a gyirmóti csapat és ezzel tulajdonképpen el is dőlt a három pont sorsa. Sajnos a folytatásban is súlyos egyéni hibákat vétett a vendégcsapat és így ismét egy nagyobb vereséget szenvedett.



Nagy László: – Annyira mély gödörben van a csapatunk, hogy minden irónia nélkül mondom azt, hogy innen csak felfelé van út.