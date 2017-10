NB III foci - Összefogást vár az új edző Csornán

Horváth Dénes Lipót után magasabb osztályban, az NB III-ban bizonyíthat. Fotó: Járeb Jutka

Bognár Zsoltot – aki az utánpótlás-nevelésben továbbra is a klub alkalmazásában marad – Horváth Dénes követi a kispadon.Horváth Dénes edzőként a DAC-nál érte el eddigi legnagyobb sikerét: a csapatot a megyei első osztályból egészen az NB II-ig vezette. Többek közt az ETO U19-es csapatát is irányította, legutóbb a megyei I. osztályú Lipót-Pékség szakvezetője volt.

– Kicsit igen, hiszen tisztában voltam azzal, hogy szezon közben csak ott váltanak edzőt,vagyis onnan kereshetnek, ahol baj van. Azzal számoltam, hogy majd télen lehet új csapatom. Lipótról egy elbukott kupamérkőzés után, a bajnokság kezdete előtt két nappal távoztam. Sajnáltam ezt, hiszen az ottlétem óta a legerősebb keretet sikerült kialakítani, amely azóta is sikert sikerre halmoz. Most már csak az új csapatommal foglalkozom. Szép feladat, kihívás számomra, hogy a csornai klubnál dolgozhatok. Pályafutásom során egyébként csupán egy alkalommal kerültem hasonló időszakban csapat élére. Akkor Nyúlon kértek fel, s bár az addigi nyolchoz tizenhat pontot tettünk, nem sikerült a bennmaradást kiharcolni.– Egyértelmű a célkitűzés, szeretnénk minél hamarabb felzárkózni a középmezőny-höz. Hétfőtől álltam munkába, össze kell még csiszolódnunk a csapattal, a játékosokkal úgy, hogy közben eredményesek is legyünk.– Komoly sérüléshullám sújtja a csapatot, ráadásul többek közt azok a kulcsjátékosok estek ki, akiket a szezon előtt távozók pótlására igazoltak. Az NB III úgynevezett félprofi osztály, ahol a fiókcsapatok miatt is nagyok a különbségek. Nekünk azonban épp az állandóság lehet az erősségünk. Egyedül persze én sem tudok csodát tenni. Csak együtt tudunk előbbre lépni. A következetes, fegyelmezett munkában hiszek.