NB III foci - Négyet rúgott és a győzött a Csorna

(2-0)Csorna, 200 néző. V.: Derdák.Csorna: Lőre – Hajba, Litresics, Nagy Sz. (Kelemen, 90.), Füredi, Csikós, Kerékgyártó, Czanik, Serfőző, Weitner (Németh B., 75.), Nehéz (Kis Sz., 60.). Vezetőedző: Bognár Zsolt.THSE: Csontos – Révész, Pataki, Farkas Z., Tóth H., Sztankó, Rácz (Aranyos, 58.), Katona, Péter (Sárossy, 68.), Németh G. (Vincze, 80.), Szalai K. Vezetőedző: Strebek Marcell.Gsz.: Nehéz (12.), Weitner (39., 52.), Serfőző (92.).A 12. percben Serfőző két védőn is áthámozta magát, majd beadására Nehéz érkezett, aki 5 méterről laposan a bal sarokba lőtt. 1–0. A 39. percben ismét Serfőző villant egyet a jobbszélen, beívelése után Weitner a tizenhatos vonaláról lőtt a bal alsó sarokba. 2–0. Az 52. percben ismét Serfőző indult meg a jobbszélen, becselezte magát a 16-oson belülre, majd buktatták. A tizenegyest Weitner értékesítette. 3–0. A folytatásban Hajba tört be a büntetőterületen belülre, őt is buktatták, így újabb 11-eshez jutott a Csorna. A labda mögé Serfőző állt, s bár a kapus nem jó irányba vetődött, a kapu mellé lőtt. Az utolsó pillanatban Csikós passzát követően Serfőző 15 méterről pókhálózta ki a rövid felső sarkot. 4–0. A zord időjárási körülmények ellenére a Csorna jó teljesítményt nyújtott és végig irányította a mérkőzést. Bognár Zsolt : – Azt kaptam a csapatomtól, amit egész héten az edzéseken is láttam. Motiváltak, fegyelmezettek voltak a játékosaink és ami a legfontosabb, igazi csapatként futballoztak. Megérdemelten, szép gólokat szerezve nyertük meg a mérkőzést.