NB III foci - Nagy tervek a bajnok ETO-nál

Népes szurkolótábor ünnepelte az ETO csapatát vasárnap este: a zöld-fehérek megnyerték az NB III Nyugati csoportját és jövőre egy osztállyal feljebb léphetnek.



A játékosok szerdáig pihenőt kaptak, majd utána készülnek a Sárvár elleni bajnokira.



„Mi, vezetők is megünnepeltük a Csorna elleni győzelmet és a feljutást – kezdi Soós Imre, az ETO sportigazgatója –, hiszen óriási nyomás volt rajtunk is a feljutást illetően, és nagyon örülök, hogy végül sikerült elérni. Nagy dolognak tartom, mint ahogy a sorozatban eddig elért tizenhét győzelmünket is."



Az NB II-re szeretnék jelentősen megerősíteni a játékoskeretet.



"Úgy tervezzük, hogy hét-nyolc minőségi futballistát igazolunk. Közülük többen már alá is írták a szerződésüket, de neveket egyelőre nem akarok mondani – folytatja Soós Imre. – A határon túlról Európa Ligát megjárt csapatokból is érkeznek hozzánk jó játékosok."



A Kisalföld úgy tudja, hogy Szolnokról, Békéscsabáról és Sopronból szintén várható új szerzemény, valamint erősödhet a szakmai stáb is Király József érkezésével, aki jelenleg még az NB II-es Mosonmagyaróvár vezetőedzője.



„Az MLSZ szabályozásának értelmében jövőre egy 1997-es és egy 1998-as születésű fiatalnak végig a pályán kell lennie az NB II-ben. Minden szakmai szempontot figyelembe véve Győrben úgy döntöttek, hogy a csapat tehetséges, 1999-es születésű kapusa, Gyurákovics Erik lesz az első számú jelölt erre a posztra.



„Több rutinos kapuvédővel is tárgyalunk, aki elfogadja ezt az állapotot, de ha a helyzet úgy kívánja, akkor bevethető lesz. A jelenlegi kapusunknak, Kunsági Rolandnak is felajánlottuk ezt a lehetőséget, valamint képben van az újpesti Balajcza Szabolcs és a gyirmóti Sebők Zsolt. Döntés még nem született" – ismertette a klub elképzelését Soós Imre, az ETO sportigazgatója.