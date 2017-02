NB III foci - Küzdelmes győzelemmel élre állt az ETO, győzött a Csorna

Elmaradt a mérkőzés Tatabányán



Ahogy az várható volt, elmaradt a Gyirmót II vendégszereplése Tatabányán. A Komárom-Esztergom megyei klub vezetői múlt csütörtökön halasztási kérelemmel keresték meg a Gyirmótot és a győri klub ebbe bele is egyezett, ám az MLSZ-től ezzel kapcsolatban hivatalos megerősítés nem érkezett, ezért a gyirmótiak tegnap elutaztak a mérkőzés helyszínére. Az anyagi gondokkal küszködő tatabányaiknál azonban csak a kapus, az egyébként sérült Rigó Gábor volt beírva a jegyzőkönyvbe, így a játékvezetők fél óra várakozás után befejezettnek nyilvánították az el sem kezdődött találkozót.

(0-1)Zalaegerszeg, 300 néző. V.: Tuczai.Andráshida: Horváth M. – Horváth T., Kalamár, Major, Balla (Varga M., 70.) – Marsai (Horváth D., 55.), Simonfalvi, Bíró (Ferencz, 85.), Szegleti – Tóth L., Vittman. Edző. Dobos Sándor.ETO: Kunsági – Vadász, Nagy Á., Nagy J., Varga R. – Tajthy, Pongrácz, Rácz – Beliczky (Szimcso, 90.), Kabát (Medgyes, 46.), Zamostny. Vezetőedző: Bekő Balázs.Gsz.: Beliczky (30.), Major M. (öngól, 90.).Kiállítva: Szegleti (83.), ill. Rácz (21.).Megerősített rendezői gárda és a rendőrség is várta a győri szurkolókat.A győriek szinte az első hazai védelmi hibát kihasználták és Beliczky pár lépésről megszerezte a vezetést. 0–1. Medgyes lövése a 68. percben a felső kapufán csattant. A mérkőzés utolsó perceiben esett öngóllal alakult ki a végeredmény.A nehéz talajú pályán küzdelmes és feszült mérkőzésen a mérkőzés nagy részében tíz emberrel is nyerni tudott az ETO az Andráshida otthonában.Bekő Balázs: – Minden ilyen szezonnyitó mérkőzés nehéz, ráadásul a körülmények sem voltak optimálisak, legalábbis nem a játszó csapatot támogatják. Ehhez még hozzájött Rácz korai kiállítása. Szerencsére tíz emberrel is nagyon taktikusan, okosan futballoztunk, olyan energiákat mozgósítottunk, hogy esélyt sem adtunk az ellenfélnek. Nekünk voltak további ziccereink, megérdemelt győzelmet arattunk.(0-1)Csepel, 200 néző. V.: Kátai.Csepel: Lőrincz – Hesz, Szabó Á. (Németh G., 60.), Fisli (Gauzer, 80.), Dévai, Giuliano, Simon, Teplán, Horváth Á. (Bencze, 77.), Korozmán, Tóth Cs. Vezetőedző: Gabala Krisztián.Csorna: Sánta – Litresics, Zámbó, Császár, Füredi, Csikós (Kelemen, 65.), Kerékgyártó, Czanik. Serfőző (Kantó, 90.), Weitner, Szabó B. (Nagy 80.). Vezetőedző: Bognár Zsolt.Gsz.: Szabó B. (11.), Weitner (84.).Gyenge minőségű talajon nagy csatát vívott egymással a két együttes.A 11. percben egy bedobásvariációt követően Szabó B. 10 méterről védhetetlen lövést küldött a bal felső sarokba. 0–1. Ezt követően a csepeliek egyre többször próbálkoztak támadásokkal, meg is volt az esélyük az egyenlítésre, de Sánta több nagy védést is bemutatott. A 84. percig nyitott volt a mérkőzés, ekkor jöttWeitner, aki Serfőző beadását fejelte a kapuba. 0–2.Küzdelmes találkozón megérdemelt sikert aratott a Csorna, Bognár Zsolt sikerrel tért vissza a kispadra.Gabala Krisztián: – Az irreá- lis talaj ellenére színvonalas találkozót vívott a két csapat, ahol összességében megérdemelt győzelmet aratott a Csorna. Azt gondolom, mindent megtettünk, hogy eredményesek legyünk, de voltak a meccsnek olyan fordulópontjai, amelyekből ellenfelünk jobban jött ki. Azon dolgozunk tovább, hogy a jövőben ne csak helyzetekig, hanem a gólokig is eljussunk.Bognár Zsolt: – A legfontosabb, hogy nyert a csapat és ennek nagyon örülök. Nehéz talajú pályán játszottunk, de jól alkalmazkodtak hozzá a játékosok. Ha a helyzeteinket jobban kihasználjuk, akár több góllal is nyerhettünk volna. Gratulálok minden játékosomnak a győzelemhez!