NB III foci - Kikapott a Gyirmót II, döntetlent játszott a Csorna

Gyirmót FC Győr II-BKV Előre 0-2 (0-2)

Gyirmót, 150 néző. V.: Horváth P.



Gyirmót II: Rengel – Horváth Cs., Tiba, Széles, Papp – Tóth L., Csongrádi – Dávid L. (Nagy B., 43.), Jano (Horváth D., 77.), Kőris (Kovács-Galavics, 85.) – Vörösbaranyi. Edző: Nagy László.



BKV Előre: Horváth G. – Lanczkor, Kálmán (Ferkó, 13.), Miklósvári, Csikortás, – Molnár S., Banai – Huller, Csepregi, Sánta (Szabó L., 81.) – Balogh B. (Csanálosi, 46.). Vezetőedző: Batári Csaba.



Gsz.: Miklósvári (4.), Balogh (20.).

A mérkőzés legelején megszerezte a vezetést a BKV Előre, hiszen Miklósvári már a 4. percben betalált. Húsz perc elteltével Balogh pedig meg is duplázta a vendégek előnyét és ezzel el is dőlt a mérkőzés. A hátralévő időben az időjárás gyakorlatilag alkalmatlan volt a futballozásra.



Nagy László: – A mérkőzés elején két figyelmetlenségből gólt kaptunk. A második félidőben rendeztük a sorainkat és komoly erőket mozgattunk az egyenlítésért. Az pedig már külön balszerencsénk, hogy ekkor az időjárás alkalmatlan volt a futballra.



Batári Csaba: – Az első húsz perc gólra törő játékával nyertük meg a mérkőzést. A folytatásban pedig ezt az előnyünket meg tudtuk őrizni a Gyirmóttal és a széllel szemben is.



Puskás Akadémia II-Csornai SE 2-2 (0-0)

Felcsút, 100 néző. V.: Bana.



Puskás Akadémia II: Tóth – Mim (Szabó M., 70.), Hudák (Kovács, 88.), Osváth, Zsidai, Péter (Erdei, 85.), Deutsch, Spandler, Csilus Á., Madarász, Hegedűs. Edző: Lazic Bojan.



Csorna: Keserű – Füredi, Nagy, Kelemen, Litresics, Kerékgyártó, Csikós, Czanik, Kis Sz. (Fehér, 86.), Nehéz (Baranyai, 86.), Serfőző (Simon, 78.). Edző: Horváth Dénes.



Gsz.: Zsidai (73., 82.), ill. Serfőző (58.), Kerékgyártó (94.).

Az első gólt Füredi szabadrúgását követően Serfőző csúsztatta a sarokba az 58. percben. A 94. percben Kerékgyártó kapásból kilőtte a jobb felső sarkot. 2–2.



Lazic Bojan: – A Csorna egy szerencsés góllal vitt el egy pontot.



Horváth Dénes: – Orkánerejű szélben, változó csapadék mellett, szórványosan estek a gólok. Csapatom rászolgált az egy pontra.