NB III foci - Idegenben hagyta a pontokat a Csorna, a Gyirmót kihozta döntetlenre

NB III Nyugati csoport 28. forduló.

Május 19., szombat, 19.30:

III. ker. TVE–Andráshida 0-1,

Kaposvár–Csepel 1-0,

Pénzügyőr–BKV Előre 1-1,

Ajka–THSE-Szabadkikötő 4-0,

Érd–Veszprém 2-0.



Május 20., vasárnap, 11.00:

Videoton II–Csorna 3-0,

Puskás Akadémia FC II–Pápai FC 5-1.



Május 20., vasárnap, 17.30:

Gyirmót FC Győr II–Dunaharaszti 2-2.



Gyirmót FC Győr II–Dunaharaszti

Gyirmót, vasárnap, 17.30 ó. V.: Bana.

„Amíg van matematikai esély, küzdeni fogunk a bennmaradásért. Most már főleg nem szabad hibáznunk, meg kell nyerni a hátralévő találkozóinkat és szerencsére is szükségünk lesz" – mondta Nagy László, a csoportban sereghajtó kék-sárgák edzője.



Videoton II–Csornai SE

Székesfehérvár, vasárnap, 11 ó. V.: Urbán.

„Nem éppen a legideálisabb időpontban, vasárnap ebédidőben kell pályára lépnünk, ráadásul egy erős csapat lesz az ellenfelünk, hiszen a Videoton II egy jól összerakott, motivált, fiatal együttes. Kérdés, mennyi visszajátszó lesz a székesfehérvári csapatban, ettől függetlenül a célunk nem változott, ahogy minden hátralévő találkozónkon, ezúttal is nyerni szeretnénk, fel akarjuk borítani a papírformát" – szögezte le Takács Gábor edző.