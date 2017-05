NB III foci - Győzött az ETO a Gyirmót II. ellen, de még nem bajnok - fotók

A mérkőzést itt követheti élőben:

(0-0)Gyirmót, 1500 néző. V.: Horváth T.Gyirmót II: Rusák – Nagy B., Lengyel, Présinger, Papp, Kőris, Paku, Veres Sz. (Irmes, 82.), Borkai, Farkas Z. (Dávid l., 62.), Máté (Szabó T., 76.). Vezetőedző: Nagy László.ETO: Kunsági – Vadász, Nagy Á., Gyagya (Nagy J., 46.), Varga R., Tajthy, Pongrácz (Csizmadia, 73.), Szimcsó (Beliczky, 46.), Magasföldi, Zamostny, Szabó L. Vezetőedző: Bekő Balázs.Gsz.: Magasföldi (65.), Zamostny (79.).65. p: Jobb oldali szabadrúgáshoz jutott az ETO, a beadás után Magasföldi vette mellre a labdát, majd félfordulatból nagy erővel a gyirmóti kapuba lőtt. 0–1.79. p: Ismét Szabó L. végzett el egy jobb oldali szabadrúgást. Az élesen belőtt labdára a rövid saroknál egyedül érkezett Zamostny, aki pontosan fejelt a kapu bal oldalába. 0–2.Az Érd előző napi sikere után már tudni lehetett, hogy biztosan nem lesz bajnokavatás a vasárnapi matinén.Ennek ellenére a szurkolótáborok jóvoltából nagyon jó hangulatú mérkőzést játszhattak a csapatok.Küzdelmes és kiegyenlített játékot hozott a találkozó első félideje. Szünet után a cseréknek is köszönhetően feljavult az ETO teljesítménye, ami gólokban is megmutatkozott.Az ETO ezzel visszavágott az őszi 1–0-ás vereségért. A zöld-fehérek az ominózus vereség óta nem veszítettek pontokat, sorrendben tizenhatszor győztek.Jövő vasárnap a Csornát fogadja az ETO és amennyiben győz, a hátralévő mérkőzések eredményeitől függetlenül megnyeri a bajnokságot és feljut az NB II-be.Nagy László: – Méltó ellenfele voltunk az ebben az osztályban kimagasló ETO-nak. A két csapat ebben a bajnokságban teljesen más célokért küzd. Annak pedig külön örülök, hogy a zöld-fehérek végül el is fogják érni a céljukat.Bekő Balázs: – Azt gondolom, hogy egy elég jó mérkőzést játszottunk ebben a nem kimondottan játékos- és nézőbarát időpontban. Ennek ellenére nagyon szép számban kísértek el bennünket a szurkolóink, köszönet érte. Teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.0-0)Csorna, 250 néző. V.: Horváth M.Csorna: Sánta – Litresics (Nagy Sz., 70.), Császár, Zámbó, Füredi (Fehér K., 82.), Csikós, Kerékgyártó, Czanik, Serfőző (Simon A., 46.), Weitner, Szabó Bence. Vezetőedző: Bognár Zsolt.Hévíz: Jánosa – Czibor, Szabó Bálint, Buzási, Keresztes, Rácz, Horváth P., Szi, Nedelkó (Horváth M., 76.), Pálfi (Fujsz, 63.), Polareczki. Vezetőedző: Szabó Imre.Gsz.: Weitner (51.), Császár (78.).Az első játékrész nagy csornai mezőnyfölényt hozott, de gólt nem. Az 51. percben aztán Sánta gyors kidobását követően Czanik lódult meg és egy tökéletes mélységi passzal ziccerbe hozta Weitnert, aki Jánosa mellett 12 méterről a bal alsó sarokba lőtt. 1–0. A csornai lendület a gólt követően sem hagyott alább. A 78. percben egy kisszögletet követően Füredi beívelését a védőitől elmozduló Császár fejelte a bal felső sarokba. 2–0.A játék képét és a helyzeteket számát is figyelembe véve megérdemelt győzelmet aratott a Csorna, amely tavasszal továbbra is hibátlan hazai pályán.Bognár Zsolt: – Nagyon büszke vagyok a csapatra. Sokat dolgoztak a fiúk ezért a győzelemért, amivel sikerült megőrizni hazai pályán tavaszi hibátlan mérlegünket.Szabó Imre: – Tudtuk, hogy a Csorna egy képzettebb csapat és labdabirtoklásban jóval előttünk jár. Több óriási hibát is vétettünk, amit a hazai együttes könyörtelenül kihasznált, így megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Szombaton írtuk

Nyert az Érd a III. Kerület otthonában. Tárkányi Gergő hajrában szerzett góljával 1–0-ra nyert az Érdi VSE a III. kerületi TVE vendégeként az NB III Nyugati csoportjának 31. fordulójában.



Előzetes

Elképzelhető, hogy bajnoki címet ünnepelhet az ETO a vasárnapi matinét követően – 11 órakor kezdődik a meccs az Alcufer Stadionban –, amennyiben legyőzi a Gyirmót II-t."Ha az Érd szombaton nem győz a III. Kerület otthonában, mi pedig Gyirmóton megszerezzük a három pontot, akkor már ezen a hétvégén bajnokok leszünk – fejtegeti Soós Imre, az ETO sportigazgatója. – Utána három forduló lesz még hátra és pontazonosság esetén a több győzelem dönt, ebben pedig az Érd akkor sem tudna behozni bennünket, ha az ETO minden hátralévő meccsét elveszítené. Ilyenre persze nem is gondolunk. Gyirmóton zsinórban tizenhatodszor is nyerni akarunk és azt hiszem, egy ilyen sorozatra bármelyik csapat bárhol büszke lehetne. Játékosainkban egészséges becsvágy van, mint minden olyan sportolóban, akit valaha legyőztek, azért hogy visszavágjon. Sokkal inkább az lebeg a szemünk előtt, hogy a bajnokságból hátralévő mérkőzéseket szintén meg tudjuk nyerni és egy remek sorozat végén ünnepelhessünk bajnoki címet."Az ETO-ban nevelkedő, jelenleg Gyirmóton futballozó Farkas Zoltán azonban abban hisz, ezúttal is legyőzik a zöld-fehéreket."Számomra különös, furcsa érzés a volt klubom csapata ellen pályára lépni. Főleg úgy, hogy nagyon sokat köszönhetek az ETO-nak. Bár Gyirmóton mutatkozhattam be az élvonalban, a zöld-fehéreknél lettem korosztályos válogatott labdarúgó, s kaptam Fehér Miklós-díjat. Sokat köszönhetek az ETO-nak, de a pályán ebből semmi sem látszódhat, szeretnénk ismét legyőzni a városi riválisunkat. A héten sokat gyakoroltunk, s voltak biztató jelek. Igazi ki-ki meccset, presztízsrangadót várok" – nyilatkozta az idényben eddig öt gólig jutó csatár, aki szeretne az ősztől másodosztályú csapat meghatározó tagja lenni.Beliczky Gergő épp a kék-sárgáktól igazolt a Győri ETO-ba, s kilenc eddigi találatából egyet még az NB III-as Gyirmótban szerzett.„Valóban mindkét csapatban a kapuba találtam, de a sorsom úgy alakult, hogy most a zöld-fehérek sikereiért küzdök – kezdte a gólerős támadó. – Nagyszerű formában szerepelünk, régóta nem veszítettünk pontot a bajnokságban. Bízom benne, most vasárnap sem fogunk, s remélhetőleg már bajnoki címet is ünnepelhetünk a lefújást követően. Nyilván kicsit furcsa lesz ismét Gyirmóton, az előző klubom ellen pályára lépni, de a labdarúgásban akadnak ilyen furcsaságok. Ráadásul remélem, ősztől már a magasabb osztályban, az NB II-ben is megtehetem ezt" – tette hozzá Beliczky Gergő.