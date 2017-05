NB III foci - Győzelmével bajnok az ETO - Irány az NB II - fotók

ETO FC Győr - Csornai SE 2-1 (2-0)

NB III Nyugati csoport, 32. forduló

ETO Park, Győr

Vez.: Kovács Gábor Péter (Aradi J., Gyürüsi P.)



ETO FC Győr: Kunsági - Vadász, Nagy Á., Gyagya, Varga - Csizmadia, Tajthy (Pongrácz 46'), Magasöldi (Kulcsár 84') - Kabát, Zamostny, Beliczky (Szabó L. 46')



Csornai SE: Sánta, Simon, Császár, Zámbó, Kerékgyártó (Szabó B. 75'), Serfőző (Csikós 46'), Kelemen, Füredi, Litresics (Nagy Sz. 61'), Weitner, Czanik



Gólszerző: Kabát (17'), Magasföldi (28'), ill. Gyagya (öngól, 56')

Sárga lap: Gyagya (38'), ill. Kerékgyártó (28'), Zámbó (54')



Az idény nézőcsúcsa született az ETO Parkban: sokan voltak kíváncsiak a zöld-fehérek várható győzelmére és egyben bajnokavatására.



Az első félidőben könnyedén szerzett kétgólos előnyt az ETO a kissé megilletődött Csorna ellen. A szünet után a biztos előny tudatában kissé kényelmesre vette a tempót a hazai csapat, a Csorna szépített, de további gól nem esett a mérkőzésen.



Az ETO sorrendben tizenhetedik győzelme egyben a Nyugati csoport bajnoki címét és az NB II-be jutást jelentette a zöld-fehéreknek.

A meccs után a szurkolók egy része ellepte a pályát és együtt ünnepelt, énekelt és fotózkodott az ETO labdarúgóival.



Bekő Balázs: – Nem gondoltam volna, hogy zsinórban tizenhét mérkőzést kell nyerni a bajnoki címhez. Ezért is minden tiszteletem és elismerésem a játékosok, a vezetőség, a munkatársaim és a szurkolók felé. Azért is gratulálok a mostani sikerhez, mert Győrnek szüksége van minőségi futballra és ehhez sikerült megtenni az első komoly lépést.



Bognár Zsolt: – Noha csak megnehezíteni tudtuk az ETO dolgát, elrontani nem sikerült az örömét, de büszke vagyok a játékosaimra a ma mutatott teljesítményük miatt. Gratulálok az ETO bajnoki címéhez és azt kívánom a klubnak, hogy legyenek hasonlóan sikeresek az NB II-ben is.



További eredmények:

Veszprém - III. Ker. TVE 2-0

Csepel - Ajka 1-0

Kaposvár - Diósd elmaradt

Hévíz - Budapest Honvéd II. 0-0

Sárvár - Gyirmót II. 2-0

Andráshida - Puskás Akadémia II. 1-3

Érd - Videoton II. 5-1 A bajnokság állása:

1. ETO FC Győr 78 pont (már bajnok)

2. Érd 71

3. Kaposvár 58

4. Ajka 53

5. Csorna 52

6. Puskás Akadémia II. 50

7. Budapest Honvéd II. 45

8. Andráshida 40

9. Csepel 40

10. III. Ker. TVE 39

11. Gyirmót II. 39

12. Videoton II. 35

13. Veszprém 34

14. Sárvár 32

15. Hévíz 28

16. Diósd 16

17. Komárom 16

A Tatabánya kizárva.

1. perc Kezdődik a találkozó. 4. perc Zamostny jobb szélről elvégzett szabadrúgását tisztázzák a kapu előteréből a csornaiak. 7. perc Csornai akció után az ötösről kell tisztáznia a győri védelemnek. 11. perc Kabát 17 méterről a jobb oldalról lő, centikkel húz el a labda a bal kapufa mellett. 17. perc Bizonytalan a csornai védelem, a labda némi szerencsével Kabát elé kerül, aki 17 méterről, jobbról a hosszú alsóba lő. 1-0 20. perc Továbbra is a vendégek kapuja forog veszélyben: Zamostny lövését blokkolják szögletre a csornai védők, aztán a szöglet után Beliczky lövésénél is sikerül egy védőnek hárítani. 21. perc Az ötösről fejelhet a győri játékos védője szorításában, a középre szálló fejest fogja Sánta. 22. perc Simon András esik el a tizenhatoson belül egy kényszerítő után, nincs sípszó. 27. perc Kabát szemben a kapuval 14 méterről lő kapásból, de fölé száll a lövés. 28. perc Remekül alkalmazza az előnyszabályt a játékvezető, nem akasztja meg a győriek támadását. Beliczky ugratja ki Magasföldit, aki 15 méterről a jobb alsóba lő. 2-0. A félpályán elkövetett szabálytalanságért Kerékgyártó kap utólag sárgát. 38. perc Gyagya szabálytalansága sárgát ér, szabadrúgást végezhet el a Csorna jó helyről. A 22 méterről a kapu elé beívelt labda okoz is veszélyt, de végül kifelé jár a szabadrúgás. 45. perc Csornai lehetőséggel ér véget az első félidő, de a 16-ról megeresztett kapáslövés fölé száll. 46. perc Cserék a félidőben: Serfőző helyett Csikós a csornaiaknál, Tajthy helyére Pongrácz, Beliczky helyére pedig Szabó Lukas állt be az ETO-nál. 54. perc Zámbó szabálytalan, ráadásul a labdát is elviszi a szabálytalanság helyszínéről. Sárga lapot kap. 56. perc Szép csornai akció végén Czanik az alapvonalról adja középre a labdát, amit a menteni igyekvő Gyagya a saját kapujába pöccinti. 2-1 60. perc Magasföldi fejel kapu fölé. 61. perc Litresics helyére Nagyot küldi be a csornai edző. 62. perc Sánta üti ki Kabát szabadrúgását. 71. perc Nagy győri helyzet: Szabó nyolc méterről lőhet, de a próbálkozásban nincs erő és pont középre, Sánta kezébe megy. 75. perc A harmadik csornai csere: Kerékgyártó helyére érkezik Szabó Bence. 84. perc Magasföldi helyére Kulcsár érkezik az ETO csapatába. 87. perc 18-ról Weitner lő kapura, Kunsági véd. 90+1. perc Az egyenlítésért támad a Csorna, de egyelőre nem tudnak a kapura veszélyes helyzetet kialakítani. 90+3. perc Vége a mérkőzésnek. Az ETO megnyeri a megyei rangadót, és ezzel a bajnoki címet az NB III. Nyugati csoportjában.

Bücs Zsolt távozott



Bücs Zsolt, az FC Ajka vezetőedzője a Sárvár elleni 4–1-es vereséget követően felajánlotta lemondását. Az NB III Nyugati csoportjában szereplő együttes vezetősége hétfőn rendkívüli ülést tartott, és elfogadta a tréner lemondását. A cél a feljutás volt a csapat számára, ezt viszont nem sikerül elérni.

Az ETO-nál nagy az öröm a Gyirmót II elleni győzelem után, az őszi vereségre utalva azt mondják: egyszer volt Budán kutyavásár. Jövőre valószínű, az NB II-ben folytatódhat a két szomszédvár presztízsharca.De ehhez a zöld-fehéreknek előbb még meg kell nyerniük az NB III Nyugati csoportjának bajnokságát, ami a hétvégén be is következhet. Vasárnap este a megyei rivális Csorna látogat az ETO Parkba. A hazaiaknak a zsinórban megszerzett tizenhat győzelem után a szép sorozat folytatása egyben a bajnoki cím megszerzését is jelentené.A két csapat NB III-as találkozásai során eddig mindig a győriek nyertek. A szimpatikusan szereplő Csornának még van esélye a negyedik hely elérésére, hiszen egy pont a hátránya az előtte ezen a helyen álló Ajkával szemben (53 pont).