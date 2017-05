NB III foci - Győzelmével bajnok az ETO

ETO FC Győr - Csornai SE 2-1 (2-0)

NB III Nyugati csoport, 32. forduló

ETO Park, Győr

Vez.: Kovács Gábor Péter (Aradi J., Gyürüsi P.)



ETO FC Győr: Kunsági - Vadász, Nagy Á., Gyagya, Varga - Csizmadia, Tajthy (Pongrácz 46'), Magasöldi (Kulcsár 84') - Kabát, Zamostny, Beliczky (Szabó L. 46')



Csornai SE: Sánta, Simon, Császár, Zámbó, Kerékgyártó (Szabó B. 75'), Serfőző (Csikós 46'), Kelemen, Füredi, Litresics (Nagy Sz. 61'), Weitner, Czanik



Gólszerző: Kabát (17'), Magasföldi (28'), ill. Gyagya (öngól, 56')

Sárga lap: Gyagya (38'), ill. Kerékgyártó (28'), Zámbó (54')



1. perc Kezdődik a találkozó. 4. perc Zamostny jobb szélről elvégzett szabadrúgását tisztázzák a kapu előteréből a csornaiak. 7. perc Csornai akció után az ötösről kell tisztáznia a győri védelemnek. 11. perc Kabát 17 méterről a jobb oldalról lő, centikkel húz el a labda a bal kapufa mellett. 17. perc Bizonytalan a csornai védelem, a labda némi szerencsével Kabát elé kerül, aki 17 méterről, jobbról a hosszú alsóba lő. 1-0 20. perc Továbbra is a vendégek kapuja forog veszélyben: Zamostny lövését blokkolják szögletre a csornai védők, aztán a szöglet után Beliczky lövésénél is sikerül egy védőnek hárítani. 21. perc Az ötösről fejelhet a győri játékos védője szorításában, a középre szálló fejest fogja Sánta. 22. perc Simon András esik el a tizenhatoson belül egy kényszerítő után, nincs sípszó. 27. perc Kabát szemben a kapuval 14 méterről lő kapásból, de fölé száll a lövés. 28. perc Remekül alkalmazza az előnyszabályt a játékvezető, nem akasztja meg a győriek támadását. Beliczky ugratja ki Magasföldit, aki 15 méterről a jobb alsóba lő. 2-0. A félpályán elkövetett szabálytalanságért Kerékgyártó kap utólag sárgát. 38. perc Gyagya szabálytalansága sárgát ér, szabadrúgást végezhet el a Csorna jó helyről. A 22 méterről a kapu elé beívelt labda okoz is veszélyt, de végül kifelé jár a szabadrúgás. 45. perc Csornai lehetőséggel ér véget az első félidő, de a 16-ról megeresztett kapáslövés fölé száll. 46. perc Cserék a félidőben: Serfőző helyett Csikós a csornaiaknál, Tajthy helyére Pongrácz, Beliczky helyére pedig Szabó Lukas állt be az ETO-nál. 54. perc Zámbó szabálytalan, ráadásul a labdát is elviszi a szabálytalanság helyszínéről. Sárga lapot kap. 56. perc Szép csornai akció végén Czanik az alapvonalról adja középre a labdát, amit a menteni igyekvő Gyagya a saját kapujába pöccinti. 2-1 60. perc Magasföldi fejel kapu fölé. 61. perc Litresics helyére Nagyot küldi be a csornai edző. 62. perc Sánta üti ki Kabát szabadrúgását. 71. perc Nagy győri helyzet: Szabó nyolc méterről lőhet, de a próbálkozásban nincs erő és pont középre, Sánta kezébe megy. 75. perc A harmadik csornai csere: Kerékgyártó helyére érkezik Szabó Bence. 84. perc Magasföldi helyére Kulcsár érkezik az ETO csapatába. 87. perc 18-ról Weitner lő kapura, Kunsági véd. 90+1. perc Az egyenlítésért támad a Csorna, de egyelőre nem tudnak a kapura veszélyes helyzetet kialakítani. 46. perc Cserék a félidőben: Serfőző helyett Csikós a csornaiaknál, Tajthy helyére Pongrácz, Beliczky helyére pedig Szabó Lukas állt be az ETO-nál. 56. perc Szép csornai akció végén az alapvonalról középre adott labdát a menteni igyekvő Gyagya a saját kapujába pöccinti. 2-1 75. perc A harmadik csornai csere: Kerékgyártó helyére érkezik Szabó Bence. 90+3. perc Vége a mérkőzésnek. Az ETO megnyeri a megyei rangadót, és ezzel a bajnoki címet az NB III. Nyugati csoportjában.

Bücs Zsolt távozott



Bücs Zsolt, az FC Ajka vezetőedzője a Sárvár elleni 4–1-es vereséget követően felajánlotta lemondását. Az NB III Nyugati csoportjában szereplő együttes vezetősége hétfőn rendkívüli ülést tartott, és elfogadta a tréner lemondását. A cél a feljutás volt a csapat számára, ezt viszont nem sikerül elérni.

Az ETO-nál nagy az öröm a Gyirmót II elleni győzelem után, az őszi vereségre utalva azt mondják: egyszer volt Budán kutyavásár. Jövőre valószínű, az NB II-ben folytatódhat a két szomszédvár presztízsharca.De ehhez a zöld-fehéreknek előbb még meg kell nyerniük az NB III Nyugati csoportjának bajnokságát, ami a hétvégén be is következhet. Vasárnap este a megyei rivális Csorna látogat az ETO Parkba. A hazaiaknak a zsinórban megszerzett tizenhat győzelem után a szép sorozat folytatása egyben a bajnoki cím megszerzését is jelentené.A két csapat NB III-as találkozásai során eddig mindig a győriek nyertek. A szimpatikusan szereplő Csornának még van esélye a negyedik hely elérésére, hiszen egy pont a hátránya az előtte ezen a helyen álló Ajkával szemben (53 pont).