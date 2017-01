NB III foci - Futball-láz után edzőváltás Csornán

A csornai csapat a jó kezdés után visszaesett

„Remekül kezdte a bajnokságot a Csornai SE. A rábaközi zöld-fehérek négy forduló után a negyedik helyen állnak az NB III Nyugati csoportjának táblázatán" – így írtunk a Kisalföldben a nagyszerű álomrajtról, a csornai futball-lázról még tavaly szeptemberben. A Hannich Péter irányította együttes valóban kiválóan szerepelt, volt, hogy a második helyen állt a tabellán, sokan nem gondolták volna ekkor, hogy a trénernek év közben távoznia kell.„Szeretnék kicsit visszakanyarodni arra az időszakra, amikor megnyertük a megyei első osztályú bajnokságot és vállaltuk az NB III-as szereplést – kezdte a szezon értékelését Családi János elnök. – Kiderült, hogy sajnos nem elég erős az együttes a harmadosztályhoz, új edzővel és öt játékossal erősítettük meg a keretet, s harcoltuk ki a bennmaradást. Aztán már tapasztalatokkal a hátunk mögött, s újabb öt játékost igazolva – szinte kicserélve a teljes csapatot – vágtunk neki az új bajnokságnak. A célunk a biztos bennmaradás kiharcolása volt, ennek ellenére számunkra is meglepően jól szerepelt az együttes. A kilencedik fordulót követően a második helyen álltunk, csupán két ponttal lemaradva a listavezető mögött" – tette hozzá az elnök, aki szerint azonban ezután megtorpant az együttes.„Én már ekkor láttam erre utaló jeleket, s azt gondolom, utólag be is igazolódott, miért volt rossz előérzetem. A rosszabb eredmények miatt elnökségünk az edzőváltás mellett döntött, s ekkor érkezett Hannich Péter helyére Urbán Flórián ."Az egykori élvonalbeli futballista az utolsó négy fordulóban vezette a csapatot – nem túl sikeresen. A négy találkozóból hármat elveszített, s egyet nyert csupán meg a csornai együttes.„Ő egy más szemléletű szakember, ám sajnos nem sikerült a várt eredményeket produkálnia. Mindannyian úgy gondoltuk, nem folytatjuk a közös munkát."

A kispadra az a Bognár Zsolt ül le a folytatásra, aki korábban fél évig már volt a csapat vezetőedzője.„Elnökségünk egyhangúlag szavazott bizalmat neki. Fiatal, agilis sportember, akiről úgy véljük, eredményesen irányíthatja majd a csapatot. Ezúttal a játékosállomány is megfelelő, erősebb, mint korábban volt. Lesz ugyan a keretben változás, de a mag együtt marad."Három labdarúgó, Folmer Krisztián, Babics Zsolt és Dávid Ferenc szereplésével már nem számolnak a következő szezonban Csornán.„Szeretnénk még egy-egy támadót és védőt leigazolni, a célunk azonban változatlan. Azt látjuk, hogy Csornán van igény a jó és eredményes futballra, szeretnénk, ha szurkolóinknak nem kéne aggódniuk. A biztos bennmaradás továbbra is a terv, ami az első nyolc helyezés valamelyikének megszerzését jelenti számokban. A felkészülés csütörtökön kezdő- dik egy kis ráhangolódással, a következő héten azonban már nagyon komoly alapozás vár a labdarúgókra. Lesznek felkészülési találkozóink is, a tervek szerint játszunk többek közt az Ajkával, a Pápával, a Nyúllal és a Fertőszentmiklóssal is" – árulta el befejezésül Családi János.