NB III foci - ETO: tizennyolc mérkőzéses győzelmi sorozatot produkáltak

Nehezen indult és csodálatosan végződött a bajnokság az ETO FC Győr számára az NB III Nyugati csoportban. A zöld-fehérek az elsőségüket egy tizennyolc mérkőzéses győzelmi sorozattal fűszerezték.



„Valóban voltak gondjaink a bajnokság elején – kezdi az év értékelését Bekő Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője. – Egyrészt az elmúlt esztendő nem úgy sikerült a csapatnál, ahogy tervezték, ezért jelentősen átalakítottuk a játékoskeretet és idő kellett, amíg felépítettünk egy másik rendszert. Néhány forduló után aztán kiderült, hogy tovább kell erősítenünk a csapatot. Legközelebb erre csak télen lett volna lehetőség. Nem mondom, hogy az akkori kerettel nem tudtuk volna megnyerni a bajnokságot, de nem akartunk kockáztatni."

Ősszel ennek ellenére volt két kritikus pont az ETO szereplésében.



„A Vidi II és a Gyirmót II elleni vereségeink olyanok voltak, mintha indigóval másoltuk volna őket – említi a vezetőedző. – Szinte végig mi támadtunk, helyzeteink voltak és egy-egy buta góllal veszítettünk. Egy ilyen hosszú menetelésben, mint egy bajnoki esztendő, benne van egy-két gyengébb teljesítmény. Azt sem gondoltam volna, hogy lesz egy tizennyolc mérkőzésből álló győzelmi sorozatunk, de szerencsére így történt.



Összességében voltak kimondottan jó, élvezhető mérkőzéseink, amikor nagyon jól futballoztunk. Aztán olyanok is, amikor nem nyújtottuk azt, mint amit én vártam. A meccsek színvonaláért nem csak mi voltunk a felelősek, hiszen ha az ellenfeleink nem akartak játszani, csak visszaálltak, azzal sok mindent nem lehetett kezdeni. Számunkra a cél elérése, a bajnokság megnyerése volt a legfontosabb."



Bekő Balázs azt mondja, egyéni értékelésre nem vállalkozik.



„Senkit nem akarok sem kiemelni, sem pedig elmarasztalni – mondja –, mert egy jó átlagot mindenki hozott. Házon belül, az öltözőben persze mindig nagyon kritikus voltam, hiszen ilyen szereplés mellett ez megengedhető. Másrészt fejlődni mindig lehet és kell is, s a tüzet is tartani kellett a játékosokban."



A bajnokság megnyerését együtt ünnepelte a pályán a csapat és a szurkolótábor.



„Nyertem már bajnoki címet az NB III-ban a Budaörssel, aztán korábban az élvonalban a Vidivel Mezey György segítőjeként, voltam ezüstérmes együttes tagja pályaedzőként. Most ez az aranyérem a legkedvesebb számomra, hiszen időben ehhez vagyunk a legközelebb, ezért ehhez társul a legtöbb érzelem. De már ez is történelem, lassan készülnünk kell az NB II-re."



A Kisalföldben korábban megjelent, hogy hat új futballista biztosan érkezik Győrbe az új idényre, de rajtuk kívül is lehetnek még igazolások.



„Kapusposzton nem fogunk kapkodni, hogy kit szerződtessünk és nekem akkor sem lesznek álmatlan éjszakáim, ha Gyurákovics áll majd a kapunkban a bajnoki rajton. Bízom a fiataljainkban. Ami a keretet illeti, lesznek távozók is, de róluk még nem szeretnék nyilatkozni. A felkészülést június 22–23-án egy terhelés előtti állapotfelméréssel kezdjük Győrött. Látatlanban is biztos vagyok benne, hogy ezen jó eredmények születnek. Három nappal később indul a munka, napi két edzést tervezünk. Az EYOF-ra hangolódás, majd a megnyitóünnepség idején nagy lesz a jövés-menés a stadionban, ezért kétszer egy hetet Lipóton nyugodt körülmények között készülünk majd. Úgy gondolom, jövőre ismét nagyon motivált és erős csapatunk lesz, amellyel az NB II élmezőnyében szeretnénk végezni" – teszi hozzá Bekő Balázs vezetőedző.