NB III foci - ETO: nehéz kezdet, jó befejezés

Az ETO FC Győr a tavalyi csalódás után – nem sikerült a feljutás – a nyáron óriási átalakításokat hajtott végre a játékoskeretében. Aztán a csalódások sora ennek ellenére folytatódott: az első négy forduló után már két vereséggel állt a csapat.



„Valóban sok játékost igazoltunk az idény előtt és ilyen nagy szám esetében nem egyenesen arányos, hogy mindenki be is válik. Nálunk is ez történt, ezért az átigazolási időszak végén korrigálni kellett és azt gondolom, az akkor érkezettek telitalálatnak bizonyultak – mondja Bekő Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője. – Ezt követően kialakult a csapatunk és két mérkőzés kivételével hoztuk a győzelmeket. Az a két meccs sem azért fáj, mert nem nyertünk, hanem azért, hogy veszítettünk. Ez sem a Vidi II, sem a Gyirmót II ellen nem volt benne a játékban. Mindkét esetben nyolcvan százalékban birtokoltuk a labdát, közös vonás, hogy kihagytunk egy-egy tizenegyest és egy rakat helyzetet. Ebből a két mérkőzésből tanultunk, remélem, nem követjük el újból ezeket a hibákat."



Győrött az idény előtt kimondták a célt: az ETO-nak fel kell jutnia az NB II-be. Ehhez most jó úton jár a csapat, hiszen a Nyugati csoportban a legtöbb gólt szerezte – a bajnokság végére akár a 100 is meglehet – és a legkevesebbet kapta. Hárompontos hátránnyal az Érd mögött a második helyen várja a tavaszt.



„A csapat a saját kezébe vette a sorsát, rajtunk múlik, hogy elérjük-e a célt – folytatja Bekő Balázs. – Örülünk neki, hogy a legtöbb gólt lőttük és a legkevesebbet kaptuk, de fejlődni mindig lehet. Ha ebből indulnánk ki, akkor elkényelmesednénk. Ami eddig jól működött, azt tovább csiszoljuk, a hibáinkat pedig igyekszünk kijavítani."



Győrött a télen kisebb mértékű változások várhatók a játékoskeretben. Több játékost vinnének NB I-es csapatok, elképzelhető, hogy mivel a Soroksárból Holczert elviszi a Ferencváros, Kunsági kapust visszarendelik Győrből az NB II második helyezettjéhez. A kevesebbet foglalkoztatottak közül lehetnek távozók, jó néhány fiatalnak pedig a fejlődésük érdekében több játéklehetőséget kívánnak adni, ezért kölcsönadhatják őket más csapatoknak.

„Az akadémiai működés szempontjából kiemelten fontos az U16-os és az U17-es korosztályos csapatok bajnoki szereplése – folytatja Bekő Balázs. – Az ETO-nak az lenne az optimális, hogy a náluk idősebbek a felnőttfutballban edződhetnének tovább, hiszen nekünk nincs tartalékcsapatunk. Ezért tervezzük a kölcsönadásukat. A nyáron érkezett és súlyos sérülést szenvedett Tajthy Tamás és Graszl Károly januárban velünk kezdi meg a felkészülést, aztán meglátjuk, hogy mennyiben tudunk rájuk számítani."



A Kaposvár elleni zárómérkőzésre 2000 szurkoló látogatott ki az ETO Parkba.



„Nagyon örülök, hogy sokan voltak ránk kíváncsiak, a szurkolók hitet tettek a győri futball mellett. Annak még jobban, hogy velünk maradtak a nehezebb időkben is. A szurkolóknál igazságosabb nincs, ők mindig kiállnak szeretett csapatuk mellett, ha azt látják, hogy a pályán lévők és a klubnál dolgozók mindent megtesznek a győzelmek érdekében. A bajnoki szereplés, a kupamérkőzések hatására nálunk most jó a hangulat, minden tekintetben együtt van a társaság. Ezt szeretnénk továbbvinni tavasszal is, mert az a célunk, hogy az ETO-t minél hamarabb visszavezessük oda, ahol a helye van: a magyar labdarúgás élvonalába. Ehhez az első lépcső az NB III megnyerése, amihez Győrött minden feltétel adott" – említi végül Bekő Balázs.