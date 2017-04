NB III foci - ETO: közelebb már az NB II

Ennek kapcsán dr. Drucskó Zoltán ügyvezető nyilatkozott a klub honlapjának.



Többek között elmondta: „Az elmúlt időszakban kifejezetten a munkára koncentráltunk, ami úgy gondolom, eredményre vezet. Örülök a csapat eddig elért sikerének, sokak munkája áll ennek hátterében. Azonban ahogy Bekő Balázs vezetőedző fogalmazott, a bajnokság végén kell az élen állnunk, így bár kényelmesnek tűnik az előnyünk, még sok munka vár ránk. Nem feledve az előttünk álló célokat, így kollégáimmal már a jövő évi keret kialakításán dolgozunk."



Több NB I-es csapat stadionja is fejlesztés alatt áll, lehetséges, hogy valamely klub Győrött játssza majd a mérkőzéseit.



„A pályahasználatról jelenleg is folynak az egyeztetések. Amennyiben úgy alakul, még nemzetközi mérkőzések rendezésére is nyílhat esély. Egy biztos, a klubunknál mindenki azon dolgozik, hogy a szurkolóink minél hamarabb az ETO részvételével láthassanak Győrött NB I-es mérkőzéseket" – mondta a klub honlapján dr. Drucskó Zoltán.