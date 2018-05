NB III foci - Érden pontot szerzett a Csorna, gyirmóti vereség

NB III Nyugati csoport 26. forduló



Érdi VSE-Csornai SE 1-1 (0-1)

Érd, 200 néző. V.: Szigetvári.



Érd: Kertész – Kárász, Bozsoki, Csiszár, Pintér N. (Tárkányi, 81.), Koós, Pallagi, Melczer (Kónya, 78.), Kalmár (Balázsovics, 46.), Kelemen P., Németh G. Edző: Limperger Zsolt.



Csorna: Dénes – Füredi, Hajba, Nagy Sz., Litresics, Kelemen M., Kerékgyártó, Czanik, Simon A. (Horváth M., 78.), Serfőző (Kovács L., 62.), Németh B. (Pataki, 56.). Edző: Takács Gábor.

Gsz.: Balázsovics (47.), ill. Serfőző (7.).



A 7. percben Czanik mélységi indítását követően Serfőző kapásból, védhetetlenül bombázott a hosszú sarokba. 0–1. A folytatásban mindkét együttes előtt adódtak nagyobb lehetőségek, de a kapusok résen voltak.

Alighogy elkezdődött a második félidő, első labdaérintéséből Balázsovics vette be Dénes Zsolt kapuját. 1–1. A folytatásban mindkét fél eldönthette volna a mérkőzést, de összességében igazságos döntetlen született.

A Csorna egy pontot szerzett a dobogós Érd otthonában és folytatja immáron öt mérkőzés óta tartó veretlenségi szériáját.



Limperger Zsolt: – Húsz perc előnyt adtunk a Csornának, jobban pörögtek a vendégek, mint mi. Utána rendeztük sorainkat, és ha lett volna egy kis szerencsénk, akár nyerhettünk is volna. Összességében igazságos eredmény a döntetlen.



Takács Gábor: – Hét közben is mérkőzést játszottunk, ami azért benne volt a lábakban. Ennek ellenére, úgy érzem, amit terveztünk, azt maximálisan megvalósították a játékosaink.



Gyirmót FC Győr II -THSE Szabadkikötő 2-3 (0-1)

Gyirmót, 100 néző. V.: Derdák.



Gyirmót II: Rengel – Nagy B. (Dávid L., 83.), Tiba, Széles, Horváth R., Orbán, Csongrádi (Vörösbaranyi, 65.), Szegi (Horváth D., 74.), Burányi, Farkas Z., Laki. Edző: Nagy László.



THSE: Czerula – Révész, Pokó, Altorjai (Németh G., 71.), Kmetykó, Wágner (Kondor, 87.), Gauzer, Takács P., Bánhidi (Péter A., 71.), Baksa, Tóth H. Edző: Strebek Marcell.



Gsz.: Burányi (68.), Farkas Z. (71.), ill. Altorjai (12.), Péter A. (75.), Wágner (79.).

A kiesési rangadón a vendégek szereztek vezetést, s egygólos előnyüket meg is tartották a szünetig. Fordulás után előbb egyenlített a hazai együttes, majd sikerült fordítani is, ám nem tartott sokáig a gyirmótiak öröme. A vendégek a hajrában kétszer is kapuba találtak. s így mind a három pontot elvitték. Fontos találkozót veszített el és nehéz helyzetbe került a Gyirmót II.



Nagy László: – Az a csapat nyert, amelyik végig tudott koncentrálni.