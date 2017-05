NB III foci - Először triplázott tétmérkőzésen Kulcsár Kornél

A győri szurkolók egyik kedvence Kulcsár Kornél, aki technikás játékával, szellemes megoldásaival hamar belopta magát az ETO-szimpatizánsok szívébe. Eddigi góljai közül különösen a tavaszi rangadón Érden elért győztes találata emlékezetes.



Legutóbb a Diósd elleni 5–0-s győzelemből egy triplával vette ki a részét.



„Tétmérkőzésen életemben először szereztem három gólt, de ha jól emlékszem, akkor máskor sem lőttem ennyit – kezdi vidáman Kulcsár Kornél, aki a diósdi hármassal 8 gólos lett ebben a bajnokságban. – A kezdőcsapatban kaptam lehetőséget és úgy érzem, éltem is vele, mert jól ment a játék. Örülök, hogy három gólt szereztem, de lehet, furán hangzik, én jobban szeretek gólpasszokat adni. Tiszta helyzetben néha ezért is adom meg másnak a góllövés lehetőségét."



Az ETO játékosai közül sokan foglalnak helyet az NB III Nyugati csoport góllövőlistájának élmezőnyében. Magasföldi és Zamostny 12–12, Kabát 11, Beliczky 9, Kulcsár és Szabó 8–8 találatnál jár. A zöld-fehérek eddig összesen 73 alkalommal vették be a kaput.



„Már az őszi idény végére is összeérett a csapatunk és ez a folyamat a tavaszra tovább folytatódott – mondja a középpályás. – Tavaly nyáron hiába jöttek jó játékosok Győrbe, idő kellett, amíg megismertük egymást és összecsiszolódtunk. Az idei szezon eddig tökéletesre sikerült, hiszen sorrendben tizennegyedik győzelmünknél járunk. Szombaton az osztályban utánunk a második legjobb csapattal, az Ajkával találkozunk. Biztos vagyok benne, hogy a győri szurkolók segítségével elérjük a tizenötödik sikerünket is és a bajnokság végén együtt ünnepelhetjük az ETO bajnoki címét."