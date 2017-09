NB III foci - Először győzött a Csorna - fotó

(0-1)Gyirmót, 200 néző. V.: Derdák.Gyirmót II: Rengel – Nagy B., Tiba, Széles., Németh Zs. – Kőris, Tóvizi (Kovács-Galavics, 40.) – Farkas Z., Sandal (Dávid, 76.), Czár – Kovács Zs. (Horváth R., 46.). Vezetőedző: Nagy László.Veszprém: Mikler – Gulyás, Felber, Dobsa, Gunther – Simon, Kocsis G. (Fridrich, 78.) – Irmes, Polareczki (Miskei, 66.), Hoós (Szabó B., 60.) – Bognár B. Megbízott edző: Pintér Csaba.Gsz.: Kőris (59.), ill. Bognár B. (39., 79.), Polareczki (65.).Kiállítva: Németh Zs. (31.), Czár (38.).Fél óra elteltével a kilépő Irmest Németh Zs. kaszálta el a tizenhatos vonala előtt, piros lap, majd a veszprémi szögletzászló közelében a reklamáló Czárt is kiállította a játékvezető. Egy perc múlva Bognár B. közvetlen közelről fejelt a kapuba. 0–1. Az 59. percben Kőris még Miklert is kicselezve egyenlített. 1–1. Öt perc múlva azonban Polareczki lőtt a hosszú sarokba. 1–2. A 79. percben Bognár B. 17 m-ről a kapu jobb oldalába lőtt. 1–3.Nagy László: – Hátrányban is óriásit küzdött a csapatom és még egyenlíteni is sikerült, ez azonban felemésztette minden energiánkat.Pintér Csaba: – Nem játszottunk jól, de a kettős emberelőnyben csak idő kérdése volt, hogy mikor rúgunk gólokat.(0-0)Csorna, 350 néző. V.: Horváth P.Csorna: Lőre – Hajba, Litresics, Nagy Sz., Füredi, Csikós, Kerékgyártó, Czanik, Nehéz (Serfőző, 56.), Kis Sz. (Fehér, 90.), Weitner (Kelemen 75.). Vezetőedző: Bognár Zsolt.Csepel: Lőrincz – Hesz, Szabó Á., Dévai, Németh Z. (Fisli, 69.), Korozmán, Haraszkó, Marczinka (Bencze, 69.), Simon K., Tóth Cs. (Váczi 78.), Somodi. Vezetőedző: Gabala Krisztián.Gsz.: Weitner (51.).A Csorna három vereséggel rajtolt, s fontos volt, hogy javítson.Bár az első félidőben a Csorna nagy nyomást gyakorolt ellenfelére, gólt nem tudott szerezni. Az 51. percben Czanik csapott be a balszélen három csepeli védőt, majd beadására a hosszú oldalon Weitner érkezett és a kapuba fejelt, ezzel megszerezte szezonbeli első találatát. 1–0. A folytatásban kicsit visszavett a hazai együttes teljesítménye, inkább a három pont megőrzésére összpontosított.Összességében megérdemelt és nagyon fontos három pont maradt Csornán.Bognár Zsolt: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk és ha a helyzeteinket berúgjuk, el is dönthettük volna a találkozót. A második félidő elején megérdemelten szereztük meg a vezetést, ezt követően érthető módon, a három vereség után, a győzelem megszerzésére koncentráltunk, ami sikerült is. Nagyon büszke vagyok a csapatomra.Gabala Krisztián: – Az első félidőben meglepett minket a Csorna, több olyan taktikai húzásuk volt a hazaiaknak, amiket nem tudtunk lereagálni. Úgy érzem, nem kaptunk meg egy jogos büntetőt, amellyel mi szerezhettük volna meg a vezetést és akkor más lett volna a játék képe. Sajnálom a csapatomat, egy pontot megérdemeltünk volna.