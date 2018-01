NB III foci - Egyértelmű cél a bentmaradás

„Nagyon nehéz és tanulságos szezont zártunk, ahol az eredményesség tekintetében csak a hajrában szerepeltünk megfelelően – kezdte Nagy László, a csapat edzője. – A képességek terén ugyan felvettük a versenyt a harmadosztály mezőnyének jó részével, s az utolsó fordulókban a játékosaink gondolkodásmódja is megváltozott. Belátták, hogy az eredményekért rengeteget kell dolgozni az edzéseken és a mérkőzéseken. Az pedig külön motivációt jelentett a játékosoknak, hogy Hannich Péter érkezésével többen az első csapat keretével dolgozhattak."



Ami a jövőt illeti, mindenképp NB III-as maradna a csapat.



„Három csapatot kell megelőznünk, így várhatóan a Szabadkikötő, a Veszprém, a Csorna, a Dunaharaszti és a Pénzügyőr lesznek a mi igazi vetélytársaink. Azt pedig pontosan tudjuk, hogy ezek a csapatok is ragaszkodnak ehhez a bajnoksághoz, hiszen szakmai és játékosvonalon is komolyan erősítenek. Azzal nem foglalkozunk, hogy a szakma a biztos kiesők közé sorolja a mi fiatalokból álló csapatunkat. Ezt az életkori hátrányunkat inkább egy nagyon erős, sok edzőmérkőzéssel kiegészített felkészüléssel próbáljuk meg eltüntetni. A jelenlegi helyzetünkben nagy bravúr lesz a bentmaradás kiharcolása, de én megfelelő szakmai háttér és az utolsó mérkőzéseink teljesítményét nézve ezt megoldhatónak tartom" – tette hozzá Nagy László.