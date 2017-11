NB III foci - Csornai és gyirmóti győzelem

Pápai Perutz-Gyirmót FC Győr II 2-3 (0-1)

Pápa, 200 néző. V.: Kubicsek.



Pápa: Sánta – Domján, Kozma, Császár, Farkas D. (Koncsag, 80.) – Nagy B., Somogyi, Jurik, Németh L. (Szép D., 86.), Szabó Zs., Baldauf (Skriba, 58.). Edző: Marton Miklós.



Gyirmót II: Rusák – Nagy B., Tiba, Lázár, Széles I., Tóth L., Csongrádi – Dávid (Fekete T., 85.), Gál (Kovács-Galavics, 72.), Horváth D. (Kovács Zs., 64.) – Vörösbaranyi. Edző: Nagy László.



Gsz.: Császár (41.), Németh L. (78.), ill. Horváth D. (52.), Csongrádi (54.), Kovács Zs. (76.).



Az első félidőben egy hárított 11-es utáni szöglet hozta a pápai csapat első gólját, amivel 1–0-ra vezetett a hazai együttes a szünetben. A második félidő elején a Gyirmót fordított, majd növelte is az előnyét. A Pápa a hajrában még szépíteni tudott.



A vendégek pontos kontratámadásokat vezettek és ezzel alaposan meglepték a nyolc hete veretlen pápai gárdát.



Marton Miklós: – Őszintén meg kell mondani, hogy nem számítottam ilyen lelkes és fegyelmezett gyirmóti csapatra, melyet talán egy kicsit alul is értékeltek. Kellemetlen meglepetés ért minket a mérkőzésen.



Nagy László: – Az egész mérkőzésen hihetetlen fegyelemmel és odaadással játszott a csapat, sokat megvalósítottunk abból, amit egész héten gyakoroltunk. Így pedig teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.





Csornai SE-Pénzügyőr 4-2 (2-2)

Csorna, 150 néző. V.: Horváth P.



Csorna: Keserű – Füredi, Kelemen, Nagy Sz., Litresics (Simon A., 46.), Baranyai M. (Csikós, 33.), Kis Sz., Kerékgyártó, Czanik, Serfőző, Nehéz (Németh B., 65.). Edző: Horváth Dénes.



Pénzügyőr: Czuczi – Buzás, Luczek, Despotovic (Esze, 73.), Besztercei (Szabó B., 46.), Varga-Sebestyén, Feil, Orbán (Farkas M., 53.), Karvalics, Szekszárdi, Turi. Edző: Varga Balázs.



Gsz.: Serfőző (24., 93.), Kis Sz. (40.), Németh B. (81.), ill. Besztercei (3.), Despotovic (7.).

Kiállítva: Csikós (84.), ill. Szabó B. (87.).



A 3. percben Besztercei szerezte meg a vezetést a Pénzügyőrnek (0–1), majd a 7. percben Despotovic növelte a vendégek előnyét. 0–2. Nem fogta ez meg a Csornát, a 24. percben Kis Sz. kiválóan ugratta ki Serfőzőt, aki higgadtan emelt a kifutó Czuczi felett a kapuba. 1–2. A 40. percben is a Kis–Serfőző párosé volt a főszerep. Ezúttal utóbbi beadására Kis Sz. érkezett, aki 7 méterről védhetetlenül lőtte ki a jobb felső sarkot. 2–2. A második játékrészben fölénybe került a kétgólos hátrányból felálló Csorna, de csak a hajrában sikerült a fordítás. A 82. percben Csikós tökéletesen forgatta át a labdát Serfőző oldalára, aki a szélen megiramodott, majd beadására a 17 éves Németh Balázs érkezett, aki a kapuba gurított. 3–2. A hosszabbítás perceiben Kerékgyártó jól ugratta ki Serfőzőt, aki az első góljához hasonló magabiztossággal emelt a kapus felett a hálóba. 4–2.

A Csorna egy roppant izgalmas, küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet aratott.



Horváth Dénes: – Hideg zuhannyal kezdtük a mérkőzést, de utána a játékosaink töretlen győzni akarása felmelegítette a csapokat. Sok mindent lehet tanulni ebből a győzelemből is. Például, hogy képesek vagyunk rá.



Varga Balázs: – Amire készültünk, azt az első húsz percben jól megvalósítottuk, ami utána történt, arra nincs magyarázat. Gratulálok a Csornának, hisz a sírból hozta vissza a mérkőzést.