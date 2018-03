NB III foci - Csornai és gyirmóti döntetlen

Csepel-Csornai SE 2-2 (0-1)

Budapest, 250 néző. V.: Sipos K.



Csepel: Juhász – Fisli, Hesz, Szabó Á., Dévai (Somodi, 58.), Németh Z., Korozmán, Haraszkó, Teplán, Marczinka (Tóth Cs., 81.), Simon K. Edző: Gabala Krisztián.



Csorna: Dénes – Litresics, Kelemen, Hajba, Füredi, Csikós, Kerékgyártó, Czanik, Kovács L. (Pataki, 74.), Simon A. (Lőre, 64.), Horváth M. (Papp R., 87.). Edző: Horváth Dénes.



Gsz.: Simon K. (65.), Fisli (92.), ill. Hajba (8., 52.).

Kiállítva: Dénes Zs. (62.).



A 8. percben Füredi szöglete után a labda kipattant a nagyot hibázó csepeli kapusról, Hajba pedig kihasználta az adódó lehetőséget és 4 méterről a kapuba bólintott. 0–1. Jól kezdte a második játékrészt is a Csorna: az 52. percben Füredi 23 méterről végezhetett el szabadrúgást, ami nagyszerűen kanyarodott az ötös felé, ahová ismét Hajba érkezett, s aki a rossz ütemben kimozduló kapus felett a hálóba fejelt. 0–2. A 62. percben nagy lehetőséghez jutottak hazaiak: a vendégvédők közül kiugró Somodit Dénes ütötte el, a játékvezető büntetőt ítélt, s egy piros lapot is kiosztott a mérkőzésen jól védő csornai kapusnak. Simon A. helyett a rutinos kapuvédő, Lőre állt be, de a tizenegyest Simon K. magabiztosan értékesítette. 1–2. A 92. percben hazai szöglet után a 16-os vonaláról Fisli nagy lövést eresztett el a jobb alsó sarokba, ám Somodi lesen állt. A partjelző azonnal lest intett, viszont Sipos felülbírálta és jóváhagyta a csepeli találatot. 2–2.

Bár kétgólos előnybe került a Csorna, a kiállítás után nem sikerült megőrizni azt. A vendégcsapat fontos két pontot hagyott a fővárosban.



Gabala Krisztián: – Sajnos nem úgy alakult a mérkőzés, ahogy terveztük, de a kiállítás után jól alkalmazkodtunk az adódó lehetőséghez.



Horváth Dénes: – Nagy tanulsággal szolgált a mérkőzés, többet kell gyakorolnunk az emberhátrányos játékot. Az első három fordulóban négy tizenegyest és két kiállítást ítéltek ellenünk. Sajnos a hajrában a játékvezető felülbírálta a lest jelző kollégáját, így Csepelen hagytunk két pontot.



Veszprém-Gyirmót FC Győr II 2-2 (1-1)

Veszprém, 200 néző. V.: Kovács I.



Veszprém: Kis T. – Lupták, Dobsa, Szabó B. (Czimbalmos, 60.), Bognár B., Irmes (Prágai, 60.), Radványi, Szabó T., Erőss, Balázs R., Vass (Hoffer, 74.). Edző: Vágó Attila.



Gyirmót II: Rengel – Kőris, Nagy B., Szilvási (Bedi, 46.), Széles – Kiss M., Varga P. (Vörösbaranyi, 65.), Stieber – Sandal (Csongrádi, 85.), Horváth R., Farkas Z. Edző: Nagy László.



Gsz.: Balázs R. (29.), Bognár B. (85.), ill. Farkas Z. (10., 77.).



10. p: Bal oldali beadás után Farkas Z. fordult le a védőjéről, majd 10 m-ről a hálóba lőtt. 0–1.

29. p: Hazai szögletet követően Balázs fejjel egyenlített. 1–1.

77. p: Gyors gyirmóti kontratámadás futott a pályán, Vörösbaranyi tartotta meg a labdát, majd indította Farkas Z.-t, aki beérve a 16-oson belülre lőtt a bal alsó sarokba. 1–2.

85. p: Jobb oldali hazai támadás végén Bognár 1 m-ről talált a kapuba. 2–2.

Az első félidőben a megerősített kerettel pályára lépő vendégek játszottak jobban, s el is dönthették volna mérkőzést, de több nagy lehetőség kimaradt. A szünet után harcosabb lett a hazai együttes, amely megérdemelten tartott otthon egy pontot.



Nagy László: – Gratulálok a hazai csapatnak, amely bebizonyította, hogy egy papíron erősebb ellenféllel szemben is lehet esélye a pontszerzésre. Ebből is lehet tanulni.