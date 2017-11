NB III foci - Bíznak a jobb folytatásban Csornán

Csornán nagy terveket szövögettek az idény előtt, a játékoskeretet ismerve nem is tűnt elképzelhetetlennek a jó szereplés, bár a dobogó elérése merész célkitűzésnek látszott.



Aztán nem sikerült a rajt, csak három vereséget követően győzött először a csapat. Az újabb vereség után ugyan sikerült az újonc THSE-t magabiztosan két vállra fektetni, a két újabb kudarc után leváltották Bognár Zsolt edzőt.

Horváth Dénes a Veszprém elleni vereség után vette át hivatalosan a csapatot. Vele két szoros vereség után pontot szerzett az együttes. A döntetlen után azonban a múlt héten háromgólos vereséget szenvedett hazai pályán a Csorna.



„Úgy gondolom, akik megnézték a mérkőzéseinket, láthattak bizonyos fejlődést az elmúlt egy hónaphoz képest. De én a hétközi felkészülések alapján is figyelem a csapat teljesítményét, ez szerint is jobb lett" – szögezte le érdeklődésünkre Családi János, a sportklub elnöke.



„Azt tudni kell – folytatta a sportvezető –, hogy az elmúlt fordulókban komoly játékerőt képviselő ellenfelekkel találkoztunk, a folytatásban most kicsivel könnyebb gárdák következnek, az ellenük nyújtott teljesítmény majd megmutatja, jó úton járunk-e."



A Csorna hétvégén a sereghajtó Gyirmót II otthonába látogat, az Alcufer Stadionban egyébként vasárnap kettős megyei párharcot rendeznek, az NB III-as találkozó után a kék-sárgák a Mosonmagyaróvárt fogadják az NB II 17. fordulójában.