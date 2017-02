NB III foci - Bajnoki címet ünnepelne Győrött Csizmadia Zoltán

A téli átigazolási időszak egyik legérdekesebb helyi vonatkozású híre volt, hogy az NB III-ban listavezető Érdtől a szintén bajnoki címre törő ETO-hoz szerződött a csapat egyik legjobb játékosa, Csizmadia Zoltán.



„Érden nevelkedtem, ott is kezdtem futballozni – mondja magáról a 26 éves középpályás. – Közben három évet töltöttem Százhalombattán, onnan tértem vissza Érdre. Ott játszottam egészen a Győrbe igazolásomig. Szinte egész pályafutásom alatt belső középpályás voltam, csak néha kerültem ki a szélre."



Csizmadia Zoltán ősszel főszerepet játszott az Érd jó eredményeiben.



„Az Érd eredményességének titka abban áll, hogy összeért a csapat – folytatja a futballista. – A tavalyi kerethez három új játékos érkezett és velük még ütőképesebb lett az együttes. El kell ismerni, a jó játék mellett szerencse is kellett ahhoz, hogy az első helyen teleljünk. Az érdi sikerek ellenére örömmel fogadtam el az ETO hívását, mert mindig szerettem volna egy ilyen nagy múltú klubban futballozni. Most volt itt az idő, hogy megpróbáljam. Eddig csak kedvező tapasztalataim vannak. A város gyönyörű, a stadion, a körülmények kiválóak. Az új társak közül nem ismertem senkit, de hamar befogadtak, így nem volt gond a beilleszkedéssel. Minden profi, remélem, a mi tavaszi teljesítményünk is az lesz!"



Az ETO már a harmadik fordulóban összetalálkozik az Érddel, az a mérkőzés a bajnokság végső kimenetele szempontjából is sorsdöntő lehet.



„Nagyon bízom benne, hogy az ETO megnyeri azt a rangadót, mint ahogy a többi találkozót is. Minden játékostársammal együtt nekem is a bajnoki cím megszerzése lebeg a szemem előtt. Nem foglalkozunk azzal, hogy a Tatabánya esetleges kizárásával a rajtnál hat pont is lehet a hátrányunk az Érddel szemben, azzal együtt is nekünk kell kiharcolni az aranyérmet" – említi végül Csizmadia Zoltán.