NB III foci - Bajnok lehet az ETO a Csorna ellen

Bücs Zsolt távozott



Bücs Zsolt, az FC Ajka vezetőedzője a Sárvár elleni 4–1-es vereséget követően felajánlotta lemondását. Az NB III Nyugati csoportjában szereplő együttes vezetősége hétfőn rendkívüli ülést tartott, és elfogadta a tréner lemondását. A cél a feljutás volt a csapat számára, ezt viszont nem sikerül elérni.

Az ETO-nál nagy az öröm a Gyirmót II elleni győzelem után, az őszi vereségre utalva azt mondják: egyszer volt Budán kutyavásár. Jövőre valószínű, az NB II-ben folytatódhat a két szomszédvár presztízsharca.De ehhez a zöld-fehéreknek előbb még meg kell nyerniük az NB III Nyugati csoportjának bajnokságát, ami a hétvégén be is következhet. Vasárnap este a megyei rivális Csorna látogat az ETO Parkba. A hazaiaknak a zsinórban megszerzett tizenhat győzelem után a szép sorozat folytatása egyben a bajnoki cím megszerzését is jelentené.A két csapat NB III-as találkozásai során eddig mindig a győriek nyertek. A szimpatikusan szereplő Csornának még van esélye a negyedik hely elérésére, hiszen egy pont a hátránya az előtte ezen a helyen álló Ajkával szemben (53 pont).