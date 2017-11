NB III foci - A Gyirmót II legyőzte a Csornát

Forrás: Nso.hu

Gyirmót FC Győr II-Csornai SE 2-1 (1-0)Gyirmót, 150 néző. V.: Káprály.Gyirmót II: Rengel – Nagy B., Vörösbaranyi, Csongrádi, Dávid L., Széles, Tóth L., Horváth Cs., Tiba, Varga P., Horváth D. (Kovács Zs., 69.). Edző: Nagy László.Csorna: Keserű – Füredi, Nagy Sz., Kelemen, Litresics, Baranyai M. (Fehér, 76.), Kerékgyártó, Kis Sz. (Simon A., 61.), Czanik, Serfőző, Nehéz. Edző: Horváth Dénes.Gsz.: Csongrádi (13.), Vörösbaranyi (89.) ill. Nehéz (49.).Az alsóházi megyei rangadót a hazaiak kezdték jobban: Dávid Levente bal oldali beívelését követően a tizenhatoson belül nem sikerült tisztázni a csornaiaknak, és ezt Csongrádi egy jó labdaátvétel után nyolc méterről góllal büntette. 1–0. A folytatásban nyíltabb lett az összecsapás. A második félidei harcos csornai kezdésnek gyorsan meg is lett az eredménye. Baranyai passzolta fel a labdát Nehézhez, aki kapura fordult és magabiztosan lőtte ki a jobb alsó sarkot. 1–1. Az utolsó percekben Kerékgyártó lövését Rengel bravúrosan hárította, majd gyorsan indította Kovácsot és a kontratámadás mintapéldáját mutatták be a gyirmótiak: Csongrádi beadására becsúszva érkezett Vörösbaranyi és talált a kapuba (2–1), így a sárga mezesek otthon tartották a három pontot, amivel elmozdultak a tabella utolsó helyéről.Gyorsan előnybe került a hazai csapat, majd a bekapott gól után magasabb fokozatba kapcsolt a Csorna. A folytatásban talán a vendégek álltak közelebb a gólszerzéshez, de hazaiak találtak ismét a kapuba.Nagy László: – Nagyon készültünk erre a mérkőzésre. Tudtuk, hogy a Csorna jobb erőkből áll, de hozzáállásban, akaratban most jobbak voltunk ellenfelünknél. Hihetetlen boldogság tölt el, hisz régóta vártunk már erre a győzelemreHorváth Dénes: – Hibáinkat a mérkőzés elején és végén is góllal büntette a hazai csapat. A köztes időben hiába volt több helyzetünk és kapufánk, az eredmény sajnos az immár szokásos egygólos vereség lett.