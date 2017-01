NB III foci - A Gyirmót II belelendült a végére

A megyei első osztály bajnokaként feljutó Gyirmót FC Győr II az NB III Nyugati csoportban új szakvezetővel vágott neki a Nagy László személyében.



„Korábban az akkori edzővel, Nagy Attilával együttműködve próbáltam segíteni a társaságnak, s a bajnokság végén nagy örömmel vettem át a csapatot – árulta el Nagy László. – Igen fontos volt, hogy az élvonalba jutott együttes stábjával, köztük Urbányi Istvánnal egyeztetve alakítsuk ki az NB III-as együttes szakmai irányvonalát. A harmadosztályú együttesnél ugyanis az egyik cél, hogy játékosokat tudjon adni az élvonalbeli csapatba."

A másik viszont, hogy a kettő ne essen ki az NB III-ból.



„Nem kezdődött jól számunkra a bajnokság, akadozott a gépezet, s voltak rosszabb meccseink. Kellett két-három hónap, amire sikerült összehangolódni, s a szezon végére ez már az eredményekben is meglátszott. Nem kaptunk ki a nagyon jó játék- erőt képviselő Ajkától, legyőztük a Csepelt, az ETO-t. Utóbbival kapcsolatban remélem, egykori csapatomnak sikerül majd kiharcolnia a feljutást. Ha a zöld-fehérek nem velünk játszanak, én nekik és ezért szurkolok."



A fiatal tréner szerint fontos szerephez jutottak együttesében az élvonalból visszajátszók.



„Azt tudni kell, nagyon sokat számított egy-egy, az első csapatból nálunk pályára lépő játékos szereplése. Nemcsak a teljesítményükre gondolok, hanem arra is, hogy ők amolyan mintát, pluszmotivációt jelentettek a többieknek. Példaképek a fiatalok előtt, akik láthatják, hogy hova lehet eljutni egy NB III-as csapatból. Természetesen sokat segítettek a visszajátszók, valószínű, nélkülük nem lehetnénk most kilencedikek a tabellán."



A cél azonban, hogy még több fiatal kapjon játéklehetőséget a harmadosztályú csapatban.



„Szeretnénk még több tehetséges, lehetőleg helyi futballistát szerepeltetni. Lesznek távozók, akik nem feltétlen azért igazolnak máshová, mert nem jó játékosok, hanem mert máshol több lehetőséghez juthatnak. Szigeti Norbert, Szűcs Gergely és Molnár Milán biztos nem nálunk folytatja pályafutását, de lehetnek rajtuk kívül is még távozók. A felkészülést január kilencedikén kezdjük, a terv, hogy minden héten játsszunk egy felkészülési mérkőzést, de lesz olyan hét is, amikor kétszer is pályára lépünk."