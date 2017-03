NB III foci - A Csorna nem tudott gólt rúgni a sereghajtónak - Galéria az ETO meccsről

NB III. Nyugati csoport, 22. forduló

Komárom - Csorna 0-0ETO - Veszprém 2-0Gyirmót II - Hévíz 4-1Komárom, 200 néző. V.: Jakab Á.Komárom: Szatmári – Módi, Huszárik, Takács Z., Kiss K. (Sipőcz, 72.), Katona A., Folmer, Szekér (Csonka, 81.), Bán R., Végh B., Hajmási (Solymos, 65.). Vezetőedző: Bozsik Péter.Csorna: Sánta – Nagy Sz., Császár, Zámbó, Füredi, Kelemen M., Csikós (Szabó B., 67.), Czanik, Serfőző, Weitner, Simon A. (Kerékgyártó, 79.). Vezetőedző: Bognár Zsolt.Az első játékrész nem túl sok izgalmat hozott. Az utolsó 30 percre viszont felélénkült a játék. A 87. percben Weitnert buktatták a 16-oson belül és a Csorna 11-eshez jutott, amivel eldönthette volna a három pont sorsát. A büntetőt maga a sértett végezte el, de Szatmári nagyot védett, csakúgy, mint a kipattanót kapura lövő Kerékgyártó próbálkozásánál. Így a nem túl magas színvonalú mérkőzésnek pontosztozkodás lett a vége.Bozsik Péter: – Igazságos eredmény született. Úgy gondolom, ez a találkozó nem lesz olyan emlékezetes, mint a Barcelona–PSG összecsapás.Bognár Zsolt: – Nehéz mérkőzésre számítottam és így is lett. Az első félidőt átaludtuk, de a második játékrészben megnyerhettük volna a találkozót. Kapott gól nélkül hoztuk le a mérkőzést, ez viszont pozitívum, de a győzelemhez sokkal többet kell tenni.(0-0)Győr, 800 néző. V.: Jakab G.ETO: Kunsági – Vadász, Nagy Á., Nagy J., Varga, Tajthy (Kulcsár, 75.), Magasföldi, Beliczky (Szimcsó, 56.), Zamostny, Kabát, Szabó L. (Csizmadia, 58.). Vezetőedző: Bekő Balázs.Veszprém: Hársfalvi – Felber, Márkus, Gulyás, Dobsa, Kocsis, Simon (Burcsik, 14.), Gunther, Molnár (Szabó P., 82.), Bene, Krebsz. Edző: Orbán Tamás.Gsz.: Zamostny (57., 76.).Az ETO érdi sikere után a vártnál kevesebben voltak a lelátón. 57. p: Szimcsó első labda- érintéséből pazar csel után indította Vadászt, akinek mintaszerű beadását Zamostny 6 méterről fejelte a veszprémi kapuba. 1–0. 76. p: Szimcsó jobb oldali beadása jól tekeredett középre és Zamostny 7 méterről a bal sarokba bólintotta a labdát. 2–0. A 90. percben Kulcsár 11 méterről a jobb kapufára lőtte a labdát, az onnan keresztbe kipattanót pedig Kabát vágta fölé a bal kapufánál.A bajnoki címre törő ETO megérdemelten, de a reméltnél talán nehezebben gyűjtötte be a három pontot az utóbbi időben rendre jeleskedő Veszprém ellen.Bekő Balázs: – Nem tetszett különösebben a játékunk, mert türelmetlenül és nem elég megfontoltan futballoztunk. Sok volt a pontatlanság és ahogy telt az idő, egyre görcsösebbek lettünk. Ugyanakkor el kell ismernem, hogy kellő akarással és agresszivitással játszottunk, ezzel nem volt gond. Szerintem olyan férfias futballal léptünk fel, amilyennel egy bajnoki címre törő csapatnak kell. A Veszprém kulturáltan futballozott. Nekünk az a célunk, hogy a továbbiakban türelmesebben, de ugyanilyen harcosan és eredményesen futballozzunk, mint most szombaton.Orbán Tamás: – Pariban voltunk, de a játékvezetői felfogás sajnos engedte a durva játékot. Ez felháborító, nem tudom, hogy állunk ki a jövő héten. Összességében reális az eredmény, de az eszköz nem volt méltó egy bajnoki címre törő csapathoz.(1-1)Gyirmót, 100 néző. V.: Derdák.Gyirmót II: Rusák – Papp, Nagy B., Lengyel, Horváth R. (Szalánszki, 46.), Madarász, Veres Sz., Borkai (Sullivan, 81.), Dávid, Tóth N., Máté (Kovács Zs., 71.). Vezetőedző: Nagy László.Hévíz: Kámán – Giber (Füleki, 72.), Keresztes, Hajdár, Rácz, Bolla, Szi, Horváth P., Nedelko, Fujsz, Polareczki (Horváth M., 78.). Edző: Szabó Imre.Gsz.: Máté (12., 59.), Madarász (77., 81., 11-esből), ill. Polareczki (21.).12. p: Máté 12 méterről pontosan csavarta a labdát a hosszú sarokba. 1–0. 21. p: Középen azonban Polareczki eszmélt a leghamarabb és két lépésről a hálóba kotorta a labdát. 1–1. 59. p: Madarász szögletére Máté érkezett a legjobb ütemben és 8 méterről élesen a kapu jobb oldalába fejelte a labdát. 2–1. 77. p: Madarász 12 méteres lövése Kámán kapus kezét érintve vágódott a kapu jobb oldalába. 3–1. 81. p: Madarászt Rácz hátulról buktatta a 16-oson belül. A játékvezető büntetőt ítélt, amelyet Madarász higgadtan a kapu jobb sarkába rúgott. 4–1.Nagy László: – Nehezen indult számunkra a mérkőzés, mert rendkívül fegyelmezetten játszott az ellenfelünk. A szünetben azonban megbeszéltünk a hibáinkat, át is szerveztük a csapatunkat és ez meg is látszott a játékunkon a második félidőben.Szabó Imre: – Olyan egyéni hibákat vétettünk, amelyeket könyörtelenül kihasználtak a Gyirmót II játékosai.