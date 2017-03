NB III: a FIFA segítségét kéri a Tatabánya

Bandler Bertold, a Tatabánya FC Kft. ügyvezetője csütörtökönhogy csapatuk kizárásával kapcsolatban fellebbezést nyújtottak be az MLSZ-hez.„A Tatabánya FC Kft. nem tudja elfogadni a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottságának elsőfokú versenyhatározatát, mivel az nem a tényeknek megfelelő objektív okokra hivatkozva keletkezett, több szempontból is téves a hatályos labdarúgás versenyszabályzatában foglaltakkal ellentétes! Jelen levelünket tájékoztatás céljából megküldtük az UEFA és a FIFA illetékes bizottságainak is" – írta a portálnak az NB III-as klub vezetője.