NB III - Hazai pályán veretlenül a Csorna

Zaklatott idényen van túl a csornai futballcsapat. Ősszel edzőt váltottak a klubnál, s tavasszal is új trénerrel vágott neki a csapat a folytatásnak. Ennek ellenére vagy talán éppen ezért az élmezőny mögött, az ötödik helyen zárták a bajnokságot.Jól kezdte a pontvadászatot a Hannich Péter irányította együttes, volt, hogy a második helyen is állt a tabellán. A klubelnök szerint azonban ezután megtorpant az együttes, s ezért a rosszabb eredmények miatt Hannich Péter helyére Urbán Flórián érkezett. Ő az utolsó négy fordulóban vezette a csapatot – nem túl sikeresen. A négy találkozóból hármat elveszített, s egyet nyert csupán meg a csornai együttes, amely végül a hatodik helyen telelhetett.Tavasszal az a Bognár Zsolt ült le a kispadra, aki korábban már volt csornai edző, s akiről úgy vélekedtek a klub vezetői, ezúttal eredményesebben irányíthatja majd a csapatot. Így is lett. Az érezhetően erősebb keret nagyon jól muzsikált, főleg hazai pályán volt eredményes a csapat, amely végül a célkitűzést teljesítve – ami az első nyolc helyezés valamelyikének megszerzését jelentette – ötödik lett a bajnokságban.„Rendkívül hálás vagyok a klubvezetésnek, hogy ismét bizalmat kaptam és a csornai csapat edzője lehetek – kezdi az egykori élvonalbeli futballista, Bognár Zsolt . – Nemrég összehasonlítottam a régebben általam irányított és a tavaszi együttes névsorát. Ég és föld a különbség. Valóban egy jóval erősebb kerettel dolgozhattam a tavasszal. Igaz, kicsit kevesen voltunk, összesen tizennégy felnőttjátékossal számolhattam s közülük általában kettő volt sérült."A vezetőedző összességében elégedett, bár szerinte akár még előkelőbb helyen is végezhettek volna a jól sikerült szezon után.„Kicsit sajnálom, hogy idegenben nem ment olyan jól, mint otthon. Hazai környezetben veretlenek maradtunk, azt hiszem, ez önmagért beszél. Idegenben sem vertek úgymond agyon bennünket, de talán bátrabb játékkal, kicsit több szerencsével több pontot gyűjthettünk volna. Azokkal talán a dobogóra is felkerülhettünk volna. Ettől függetlenül nem vagyok elégedetlen, nagyon szép eredmény ez az ötödik hely. Volt rajtunk nyomás, mert ahogy említettem, ezzel az erősebb kerettel illett jól szerepelni" – árulta el a fiatal tréner, aki a csapat hátsó alakzatából Sánta András, Zámbó Bence és Császár Attila teljesítményét emelte ki:„Bár a széleken sem voltunk rosszak, ez a hármas meghatározta a védekezésünk sikerességét. Előrejátékban bár Czanik Károly és Weitner Ádám jól teljesített, de azért akad hiányérzetem."Az együttes, melyben várhatók változások, július 10-én kezdi el a felkészülést.„Sajnos Császár visszatér Pápára és Szabó Bence is távozik. Előbbit megpróbáljuk házon belülről pótolni. Igyekszünk előre erősíteni, Cigándról Kiss Szabolcs érkezik. Magasra tettük a lécet, de szeretném, ha amolyan labdabiztos együttes maradnánk, s jó lenne legalább ezt az eredményességet a következő bajnokságban megismételni" – említi végül a vezetőedző.