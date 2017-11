NB II foci: Parázs megyei rangadók jönnek a hétvégén

Lázár Patrik (jobbra) kölcsönben játszott Mosonmagyaróváron.

Lázár Patrik az elmúlt bajnokságban fél évig kölcsönben szerepelt Mosonmagyaróvárott, de miután a Gyirmót kiesett az élvonalból, visszatért a kék-sárgákhoz.„Az még egy másik mosonmagyaróvári csapat volt, több rutinosabb játékossal. Hangulatos együttes volt, ahol nagyon jól éreztem magam. Azóta a védelem, ahol én szerepeltem, teljesen kicserélődött, s több lett a csapatban a fiatal játékos. Persze nálunk is akadt változás, új edzővel folytatjuk a bajnokságot, de egy edzőváltás után nekünk, játékosoknak is önkritikát kell gyakorolnunk. A kissé kötöttebb futball után sokkal felszabadultabban kell játszanunk. A klub tekintélyét és saját magunk önbecsülését is helyre kell állítanunk, s ezt már most hétvégén egy győzelemmel el is kezdhetjük. A rendkívül szervezetten játszó Mosonmagyaróvárt az MTK-n kívül más csapat nem nagyon tudta nagy különbséggel legyőzni" – fogalmazott a gyirmóti védő.Laki Balázs meghatározó játékosa volt korábban a Gyirmótnak, most a Mosonmagyaróvár futballistája: „Szép és eredményes hat évet töltöttem Gyirmóton. Számomra mégsem különleges visszatérni, hiszen azóta minden teljesen kicserélődött. Volt csapattársaim közül már csak Lengyel Dani és Lázár Patrik tagja a keretnek és én még csak a régi stadionban játszottam. Mindkét csapat más célokkal vágott neki ennek a bajnoki szezonnak, de ez a táblázaton nem látszik. Nálunk jelentős változások történtek a nyáron. Bízom benne, hogy Gyirmóton is folytatódik a javuló tendencia, és ponttal vagy pontokkal távozunk onnan."

A másik pikáns párharcot az SVSE és az ETO vívja.Kulcsár Kornél, az SVSE középpályása: „Büszke vagyok a győri korszakomra, az ETO NB III-as bajnokcsapatának tagja lehettem és tíz gólommal nagymértékben segítettem a csapatomat ehhez a sikerhez. Hogy miért jöttem el, arról nem szeretnék beszélni. Sopronban nagyon hamar sikerült beilleszkednem. Az SVSE-ből Sifter Tamást és Fehér Zoltánt korábbról ismertem, de a többiekkel is találkoztam már a labdarúgópályán. Abban biztos vagyok, hogy nincs akkorakülönbség a két csapat között, mint amit a tabella mutat. Mi egy mély gödörbe kerültünk és szerintem egy győzelemmel sikerülne kijönni onnan. Kemény, harcos, de sportszerű mérkőzést várok és természetesen soproni győzelmet."Zamostny Balázs, az ETO házi gólkirály jelöltje: „A Sopronban töltött időszakra vegyes érzelmekkel gondolok. A várost és a csapatot szerettem, a társaimmal is jóban voltam. Voltak idők, amikor tényleg jól játszott a csapat és nekem is nagyon jól ment a játék, sok gólt rúgtam. Most az ETO-ban az MTK elleni bravúrunk után talán tényleg elmondható, hogy remek formában van a csapat, hét mérkőzés óta veretlenek vagyunk. Úgy érzem, hogy az önbizalmunk is rendben van. Nagyon keményen dolgozunk az edzéseken, bár eddig is ezt tettük. Ezenkívül nagy hangsúlyt fektetünk a taktikai felkészülésre, és alaposan kielemzünk minden ellenfelet és felkészülünk belőlük. A csapattársaim nevében is mondhatom, hogy a Sopron elleni találkozótól egyértelműen győzelmet várunk. Örülnék, ha több góllal is tudnánk nyerni, és a minket elkísérő szurkolókat ezzel kiszolgálni. A Győr–Sopron párharc mindig fontos volt, sok nézőre és parázs mérkőzésre számítok, nyilván a fair play keretein belül."