NB II foci online - WKW ETO Győr - ZTE 0-0

Merkantil Bank Liga NB II., 3. forduló WKW ETO FC Győr - ZTE FC 0-0 ETO Park, Győr.

Vez.: Ducsai (Szalai D., Márkus, tart. jv.: Kovács G.)



WKW ETO: Horváth Tamás - Magasföldi, Bagi, Mervó, Völgyi, Baracskai, Szimcso, Tar, Vukasovic, Kovács K., Debreceni A.



ZTE: Zöldesi - Lesjak, Novák (Horváth K. 65'), Babati, Gajdos, Devecseri, Szépe, Gergényi, Vojnovic, Kiss M., Hudák

55. perc Hudák kapja a meccs első sárga lapját egy kemény belépő után. Az ETO végezhet el szabadrgást 16 méterről, a jobb oldalvonal mellől. 65. perc Novák-Horváth K. csere a vendégeknél. 63. perc Az újabb ETO-szöglet megint veszélytelen. Jöhet egy másik, a másik oldalról, sajnos hasnoló eredménnyel. 63. perc Az újabb ETO-szöglet megint veszélytelen. Jöhet egy másik, a másik oldalról, sajnos hasnoló eredménnyel. 62. perc Völgyi jobbról teszi a kapu elé a labdát, a vendégek védelme Magasföldi elől ment szögletre úgy, hogy két zalai védő összefejel. Ápolás ismét. 59. perc Szimcso marad lenn egy ütközés után. Ducsai nem látott szabálytalanságot. Elsőre. Aztán Szimcso ápolása után mégis szabadrúgással folytatódik a játék. 57. perc Veszélyes a zalai ellentámadás is, végül kirúgással folytatódhat a meccs. 56. perc Völgyi szabadrúgását a hosszú felsőből tornázza szögletre Zöldesi. 55. perc Hudák kapja a meccs első sárga lapját egy kemény belépő után. Az ETO végezhet el szabadrgást 16 méterről, a jobb oldalvonal mellől. 53. perc Ilyesmit ritkán látni: a ZTE rúghat szabadot a félpályáról, Vojnovic meg olyan hevesen reklamál egy másodperccel korábban vele szemben elkövetett vélt falt miatt, hogy Ducsainak kell sárgával fenyegetőzni, hogy abbahagyja. 50. perc Kiss Máté balról ível a kapju elé egy szabadrúgást, ám kifelé jár a szabadrúgás, mert Völgyivel szemben szabálytalankodtak. Ápolni is kell a győri játékost. 46. perc Csere egyik oldalon sem volt a szünetben, így vágunk neki a második félidőnek. Baracskai próbálkozik egy lapos lövéssel a védője által szorongatva, Zöldesi véd. 19:49 Véget ért az első félidő, gól nélküli döntetlennél vonulnak a csapatok az öltözőkbe. 45+1. perc Egy perc a hosszabbítás. 42. perc Gajdos teszi próbára távolról Horváthot, az ETO kapusa véd. 41. perc Eseménydús pillanatok: Magasföldi passzol Mervónak, aki azonban nem jut lövéshez, mert a játékvezetői team szerint lesen volt. Magasföldivel szemben azonban szabálytalankodtak, így győri szabadrúgás jöhet 20-ról. Magasföldi áll oda, a lövése a kapu középébe tart, Zöldesi fogja. 40. perc ZTE-szöglet után a fejes nem sokkal téveszt célt. 38. perc Völgyi esik el a tizenhatos vonala mellett. Ducsai szerint semmi sem történt. 37. perc Tar fejéről üti le a labdát az ötös sarkán Zöldesi. 31. perc Mervó iramodik meg a kirúgás után, cselek után passzol Szimcsonak, de nem jól, utóbbi végül a szögletzászlónál éri utol a labdát, ahonnan beadja, a zalai védők pedig szögltere mentenek. 30. perc Babati cselezgeti be magát a tizenhatoson belülre, végül szögletre mentenek előre a győri védők. A szögletet Horváth húzza le magabiztosan. 25. perc Mervó centikkel marad le Magasföldi indításáról. A játékvezetők szerint lesen volt. Ivószünet következik. 24. perc Magasföldi adja be a szögletet a túloldalról, ami csemegének tűnik, de Zöldesi kiejti. A zalaiak szerencséjére a védelem tisztázni tud. 21. perc A meccs első szögletét az ETO rúghatja. Völgyi jobbról ível, de túl magasan. A két tábor közben megélénkül: a vendégek kezdik, aztán a hazaiak is dalra fakadnak. 14. perc Szimcso jobbról adja középre a labdát, amely megpattan egy védőn. Zöldesi ezúttal is a helyén. 12. perc Egy kapu elé ívelt labdát csúsztat meg egy ZTE-védő, meglepve ezzel a saját kapusát. Zöldesi végül üggyel-bajjal megoldja a helyzetet. 9. perc Magasföldit rúgják fel a kaputól 24 méterre. A szabadrúgást Völgyi küldi kapura, a labda megpattan a sorfalon, ezzel az erejét is elveszti: Zöldesi fogja a lövést. 5. perc Debreceni felívelése kicsit hosszú Gajdosnak, Horváth lép ki a kapujából, és szedi össze a labdát. 3. perc Magasföldi 25-ről ível szabadrúgást a kapu elé, kifejelik. A bedubás után ismét az ETO csapatkapitánya a főszereplő, 17-ről lő. A pontossággal még vannak problémák. 1. perc Fehérben a vendégek, ők kezdik a mérkőzést. Az ETO zöld mezben. 19:01 Szól az "Egy csapat van csak nyugaton", kivonulnak a csapatok a pályára. Az ETO egy győzelemmel és egy vereséggel kezdte a bajnokságot, a zalaiak viszont még nem kaptak ki: egy győzlmük mellett egy döntetlen a mérlegük a harmadik forduló előtt. 18:47 A mérkőzés negyed óra múlva kezdődik, a nézők még gyülekeznek. A vendégszektorban néhány tucatnyi szurkoló foglal helyet egyelőre.

ETO-ZTE rangadót rendeznek a hétvégén a Merkantil Bank NB II-ben. A két patinás csapat csatájára várhatóan a megszokottnál többen lesznek kíváncsiak.– Kiemelt kockázatú mérkőzésnek számít, ezért a rendőrség is ennek megfelelően készül. Információink szerint legalább száz zalai fanatikus érkezik a meccsre – mondja Soós Imre, az ETO ügyvezetője. – Szeretnénk, ha a szurkolóink már az első perctől részesei lehetnének a mérkőzésnek, ezért elővételben az ETO Shopban és online is lehet belépőt vásárolni. Bízunk benne, hogy jó hangulatú rangadót játszunk, ami győri győzelemmel végződik. A ZTE nyáron komoly átalakuláson esett át, a játékoskerete kicserélődött, és jóval merészebb álmaik lehetnek, mint a legutóbbi szezonban.A siófoki nyitányon a ZTE 3–2-re győzött és becslések szerint háromszáz zalai drukker volt jelen. Ebben azért a nyár is szerepet kapott, hiszen sokan egy vasárnapi strandolással is összekötötték a meccset. Az első hazai találkozón a Csákvár ellen (1–1) kétezer fölé kúszott a hazai nézőszám.A ZTE FC-nél nyáron állt munkába a korábbi válogatott labdarúgó és a klub játékosa, Sebők József, aki a szervezési osztály tagjaként éppen a szurkolókkal való kapcsolattartást kapta feladatául. Mint elmondta, utat sem a klub, sem pedig a szurkolói csoportok nem szerveznek, s információik szerint nem várható, hogy több százan elutazzanak a kisalföldi városba. Ettől függetlenül biztosan nem marad üresen a vendégdrukkerek számára fenntartott szektor.