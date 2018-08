NB II foci online - ETO-Vasas 2-2

WKW ETO FC Győr - Vasas FC 2-2 Merkantil Bank Liga NB II. bajnoki labdarúgó mérkőzés



WKW ETO FC Győr: Horváth T. - Tajthy, Magasföldi, Mervó, Völgyi, Baracskai, Szánthó, Vadász, Vukasovic, Kovács K., Debreceni.



Vasas FC: Bese - Szilágyi, Hrepka, Ádám, Szivacski, Tóth K., Hinora, Murka, Vaskó, Szatmári, Balajti.



Gólszerző: Vukasovic (17'), Szimcso (81'), ill. Balajti (44' és 66')

Sárga lap: Baracskai (33'), Vukasovic (83'), Völgyi (90+1') ill. Szilágyi (16'), Ádám (27'), Murka (82'), Szivacski (86')

1. perc Az ETO kezdi a mérkőzést 24. perc Szántó kíálja meg 28-ról a Vasas kapusát egy lapos, erős lövéssel. Bese fogja a próbálkozást. 27. perc Ádám Martin kap sárgát egy kemény szabálytalanság után. 31. perc Baracskai az ötös sarkáról lő kapu mellé Völgyi szöglete után. 32. perc Cserél a Vasas: Talabér jön. Baracskai meg sárgát kap egy szabálytalanság után. 36. perc Magasföldi lő 17-ről, a lövés a blokkig jut csak. 37. perc Talabér az ötösön belülről lőhet, miután elcsúszik a védője. A lövés nem túl erős, így Horváth biztosan meg tudja fogni. 42. perc Jobboldai vendégszöglet után Vaskó fejel kapu fölé. 44. perc Egyenlít a Vasas. Ádám szerez labdát az ETO térfelén, középre passzol, ahol Balajti érkezik, s bár elcsúszik, mégis helyzetbe kerül, és a kapu bal oldalába lő. 1-1 45. perc A tizenhatos előteréből végezhet el szabadrúgást az ETO, Völgyi lövése a sorfalról vágódik szögletre. A szöglet már nem veszélyes, az első félidő végén jelzett 1 perces hosszabbítás így le is csorog. 46. perc A második félidő előtt az ünnepélyes kezdőrúgást Preszeller Tamás, az ETO korábbi válogatott játékosa végezte el. A kezdő sípszó előtt Soós Imre ügyvezető és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő köszönötték a közelgő 60. születésnapja alkalmából. 48. perc Kovács veszélyes lövését fogja Bese. 51. perc

63. perc Vasas-szabadrúgás 24 méterről: Ádám lövését a jobb kapufa mellől tornázza ki Horváth. 66. perc Murka kap remek indítást, a lövésébe belecsúszik az ETO egyik védője, így kerül oldalhálóba a labda. 67. perc Hamar Ádám váltja Baracskait. 68. perc Szöglethez jutnak a vendégek. Néhány csel után Balajti 12 méterről a bal kapufa mellett a hálóba lő. 1-2 74. perc Mervó keresztlabdája hatalmas helyzetbe hozta volna Tajtit, ha át tudta volna venni a labdát az ötös sarkánál. 76. perc Próbálkozik az ETO az egyenlítéssel, most a kapu torkából kell kiöklöznie a Kovács beívelt labdáját Bese kapusnak. 80. perc A Vasasnál Bévárdi érkezik Hrepka helyére a pályára, az ETO kettőt is cserél: Jakab és Szimcso jön, Mervó és Szántó hagyja el a játékteret. 81. perc Tajti kap remek labdát a leshatáron, és van szíve lepasszolni a kapussal szemben Szimcsónak, akinek már csak be kell passzolnia a labdát a kapuba. 2-2 83. perc Egy-egy sárga mindkét oldalon: előbb Murka, aztán Vukasovic kapott lapot. 86. perc Szivacskié a következő bejegyzés a jegyzőkönyvben: sárga lap. 87. perc Vukasovic lő 20 méterről nem sokkal kapu mellé. 88. perc Ádám teszi próbára az ETO kapusáét, Horváth véd. 89. perc Tajti az alapvonalról fejeli vissza a labdát a kapu elé, Magasföldi viszont három méterről a visszaérő kapust találja el. 90. perc Három perc a ráadás. Völgyi is kap egy sárgát. 90+3. perc Vége a meccsnek.

Az NB II-ben az ötödik Győri ETO–Vasas mérkőzést rendezik meg vasárnap este. Eddig döntetlenre áll a mérleg: mindig a pályaválasztó nyert. A zöld-fehérek szurkolói abban bíznak, ez a sorozat most sem szakad meg.ETO–Vasas rangadót játszanak vasárnap a másodosztályban. A két csapat összecsapásait hosszú évtizedeken át az élvonalban élvezhette a publikum és sokan joggal gondolhatják, hogy az NB II-ben még nem is találkoztak. Pedig igen, igaz, ehhez éppen nyolcvan évet kell visszalapozni a krónikákban.Az akkoriban felállított NBB – ami a mai NB II-nek felel meg – Nyugati csoportjában szerepelt az ETO és a Vasas is. A győriek az év nyarán estek ki a legjobbak mezőnyéből. Az edzőjük a világjáró Plattkó István volt, akinek a testvére, Ferenc korábban a Vasasban is védett, majd a Barcelonában vált világhírűvé.Az őszi találkozót az 5. fordulóban 1938. szeptember 25-én rendezték meg Budapesten.„A régi Vasas-lelkesedés feltámadt és legyőzte a nagyobb tudást" – írta tudósításában a Nemzeti Sport. A 11. percben még az Egyetértés jutott vezetéshez: Fekete ívelt labdája a kifutó Marsovszky kapus felett hullt a hálóba. Öt perc múlva azonban Teller szép fejessel egyenlített. Döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. A szünet után aztán Krocsek, majd Mareczky növelte az előnyt. A végén a frissiben igazolt Springer (aki Selmeczi néven is játszott) szépített, így a fővárosi piros-kékek 3:2-re nyertek. A tudósítás szerint a győri Kovács Imre volt a mezőny legjobbja.A meccset követően Hegyi Gyula, a Vasas képviselője (1945 után a magyar sport első számú vezetője lett) a határtalan lelkesedésnek tulajdonította a győzelmüket. Plattkó Ferenc elégedetlen és dühös volt a lefújás után: „Ennyi gólhelyzettel bajnokságot lehet nyerni. Erélytelen csatársor."A visszavágót 1939 márciusában rendezték Győrött. Az ETO Dombóvári – Brezányi, Gróf – Farkas, Kovács, Kerepeczky – Neiger, Lányi, Limperger, Osbóth, Tóth III összeállításban 3–0-re kiütötte a Vasast. A Nemzeti Sportban Kerepeczky helyén Koltai neve szerepel, gyaníthatóan ugyanarról a játékosról van szó, Lányi pedig korábban Lőbl néven futballozott.„Esős idő. Lányi remek lövéssel szerzett vezetést. Fergeteges biztatásba kezd a közönség. Limperger gólját lesállás miatt nem adta meg a bíró. A szurkolók kórusban hülyézik, majd mielőtt Feldmann lefújná a meccset, átváltanak Hajrá, ETO!-ba" – írja a korabeli tudósítás.A góloknál aztán már szólt a taps: Lányi kettőt szerzett. A 76. percben Tóth III-t elkaszálták, 11-es. Lányi lövését a kapus kivédte, de a bíró megismételtette, mert a Vasas-védők befutottak a 16-oson belülre. Az ismétlést Tóth III berúgta. Az ETO nagyszerű játékkal 3:0-ra legyőzte a Vasast és a bajnokság végén is megelőzte, a zöld-fehérek a hatodik, az angyalföldiek pedig a tizenegyedik helyen végeztek a táblázaton.A következő bajnoki év kimaradt a két együttes szempontjából, mert a Vasast áttették egy másik csoportba. Kettejük harmadik és negyedik NB II-es összecsapását az 1940/41-es idényben rendezték. Ősszel a Vasas súlyos vereséget mért az ETO-ra (4:1). „A nehéz és mély talaj ellenére is nagy iramú játékot láttunk, egészen a második félidő közepéig. A talaj ekkorra már sokat kivett a játékosokból" – jegyezte meg a Nemzeti Sport.A jövő év májusának végén a sajtó szerint nagy érdeklődés (1200 néző) kísérte az ETO utolsó tavaszi hazai mérkőzését. A heves iramú játékban ezúttal is öt gól született, csak más elosztásban. Győri részről Neiger kétszer, Selmeczi pedig egyszer volt eredményes, míg a Vasas részéről Takács II és Hermann talált be a győri kapuba. Az említett Takács II József nem volt más, mint a 32-szeres magyar válogatott gólvágó, aki sikeres ferencvárosi időszakát követően – már idősödve – visszatért nevelőegyesületébe.Érdekesség, hogy az izgalmas hajrában hangpárbaj alakult ki a nézőtéren a két szurkolótábor között. A győri Nyíregyházky két kapufát lőtt. A végére még jutott egy incidens. A tudósítás szerint Ádám (Vasas) nekirontott a győri Farkasnak, aki ettől megsérült. Percekig nem tudott játszani, de visszatért és a mezőny legjobbjaként a pályán fejezte be a mérkőzést.