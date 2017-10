NB II foci: Gyirmót - MTK rangadó a hétvégén

Bár most megint az MTK játékosa, Bori Gábor (balra) mindig szívesen jön haza Gyirmótra.

A másodosztályban listavezető MTK látogat vasárnap Gyirmótra, a Merkantil Bank NB II 13. fordulójában. Érdekesség, hogy a két együttesben várhatóan több olyan játékos is pályára lép, aki nemrég vagy egykor az aktuális rivális csapatában szerepelt.

A gyirmótiaknál Simon András, Présinger Ádám és Lengyel Dániel is játszott korábban a kék-fehéreknél, míg az MTK-ból Vass Patrik, Bori Gábor és Balogh Béla is szerepelt nem is oly rég a kék-sárga csapatban.„Nagyon jó érzésekkel gondolok vissza a Gyirmóton töltött két évre, így örömmel utazom egykori csapatom otthonába – állítja Vass Patrik, aki már ismét az MTK játékosa.– Nagyszerű volt, hogy már az első évemben bajnoki címet ünnepelhettem Gyirmóton és feljutottunk az NB I-be. Igaz, kiestünk, de nem volt könnyű a váltás mellett döntenem. Célunk az MTK-val is kiharcolni az élvonalbeli szereplést, de ahogy látom, Gyirmóton sincs rossz csapat, s mivel még nagyon sok van hátra a bajnokságból, szerintem egykori klubomnak is van esélye a feljutásra. Abban biztos vagyok, vasárnap jó kis meccset játszunk Gyirmóton."Bori Gábor Győrött nevelkedett.„Hatalmas siker volt, amikor a Gyirmóttal megnyertük az NB II-es bajnokságot. Sajnos az élvonalban nem sikerült megragadnunk, de így is nagyon szép emlékeket őrzök az akkori időszakról. Gyerekként is jól éreztem magam Győrben, szívesen jövök haza most is, hiszen még több barátom él a városban. Vezetjük a tabellát, egyértelmű célunk, hogy visszajussunk az élvonalba, s talán meg is van erre minden esélyünk. A gyirmóti csapat alaposan átalakult, de maradtak, vannak a keretben olyan játékosok, akik el tudnak dönteni mérkőzéseket. Nem véletlen, hogy ott van az élmezőnyben a csapat. Hétvégén színvonalas, jó csatára számítok, hiszen két jó csapat találkozik egymással."Balogh Béla védőként több fontos gólt is szerzett gyirmóti színekben.„Jól éreztem magam a gyirmóti együttesben, s ezért is lesz biztosan furcsa ott játszani. Persze egyszer-kétszer már átéltem ehhez hasonló szituációt, nem először szerepelek a volt csapatom ellen. A feljutás, ami eszembe jut először a gyirmóti időszakról, jó volt ezt átélni. Bízom benne, sikerül megszerezni vasárnap mind a három pontot. Ez persze nem lesz könnyű, igaz, úgy látom, még csak most formálódik az új csapat Gyirmóton."