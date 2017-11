NB II foci: csak szépíteni tudott az ETO, a pontokat a Mosonmagyaróvár vitte - Fotók

Zalaegerszeg, 500 néző. V.: Radványi.ZTE: Szappanos – Szabó M. (Kertész, 79.), Koszó, Forgács, Bedi – Dubek, Patvaros – Ekker, Végh (Fujsz, 63.), Babati – Paudits (Nagy G., 75.). Vezetőedző: Zoran Szpisljak.SVSE: Molnár M. – Angyal, Sifter, Ágh, Szabó L. – Tóth M. (Hadházi, 83.) – Patizi-Pócsi, Gyürki, Horváth P., Bors (Winkler, 91.) – Garda (Szőke, 78.). Megbízott edző: Bánfalvi Zsolt.Kiállítva: Forgács (70.).70. p: Forgács buktatta Batizi-Pócsit, s miután a játékvezető meggyőződött róla, hogy sérülést okozott a hazai játékos, felmutatta a piros lapot.82. p: Horváth Péter gondolt egy merészet és 22 méterről kapura zúdította a labdát, de a felső léc és a kapufa találkozását találta telibe.Akik látták a Soproni VSE Zalaegerszeg elleni mérkőzését, állítják, nem edzőt kellene cserélni az SVE-nél, hanem mielőbb gólerős csatárt igazolni, mert amíg nem sikerül pontosan befejezni az akciókat, kudarc kíséri a csapatot. Így volt ez Zalaegerszegen is, mert hiába támadott többet a vendég-együttes, hiába birtokolta többet a labdát, gólt nem szerzett.Egységes játékot mutatott az ideiglenes edző irányításával az SVSE, s ha eredményesebb lesz, nem kell a kieséstől tartani. Hogy ki lesz az SVSE vezetőedzője, nem tudni, egy biztos, egyetlen csapat nélküli szakember sem bukkant fel a díszpáholyban.Zoran Szpisljak: – A lehetőségeket még csak kidolgozzuk, de gólt rúgni nem nagyon tudunk. A kiállítás után egy kicsit feljött a vendégcsapat, kapufát lőtt, lehetőségeik is voltak, de nekünk is adódtak helyzeteink.Bánfalvi Zsolt: – A mérkőzés mindkét félidejének első tíz percében a ZTE kezdeményezett többet, máskor viszont mi irányítottuk a játékot. Ezt a pontot Németh Szabolcs volt vezetőedzőnknek és Németh Zsolt szakmai segítőnknek ajánlom. Le a kalappal a játékosok előtt, nagyszerűen küzdöttek. Azt, hogy ez az egy pont nekem hoz-e újabb mérkőzést, majd az élet eldönti.(0–2)Győr, ETO Park, 1066 néző. V.: Oláh G.ETO: Szatmári Z. – Vadász, Gyagya, Debreceni, Rokszin (Szabó L., 58.) – Pongrácz (Szatmári L., szünetben), Bagi – Kovács K., Magasföldi, Szimcso – Zamostny (Kabát, 80.). Vezetőedző: Szentes Lázár.Mosonmagyaróvár: Tarczy – Bohner, Szépe, Szpirulisz, Katona – Vágó – Lőrinczy (Bartos, 85.), Zsirai, Laki (Darázs, 89.), Kapacina (Kószás, 70.), – Tóth L. Vezetőedző: Várhidi Péter.Gsz.: Gyagya (64.), ill. Laki (32.), Szépe ( 39.).Kezdetben a hazaiak irányították a játékot, de meddő fölényük mellett csak kisebb lehetőségekig jutottak, fél órai játék elteltével azonban feltámadt a vendég-együttes, először Tóth L. hagyott ki óriási helyzetet, majd néhány perc múlva Laki egy közeli fejes góllal vezetéshez juttatta csapatát (0–1), sőt, a játékrész vége felé Szépe 10 méteres lövéssel növelte is a vendégelőnyt. 0–2. Szünet után nagyobb sebességre kapcsolt az ETO, előbb Kovács K. lövésénél mutatott be óriási bravúrt Tarczy, majd a vendégkapus elhúzta Szatmári Lóránt lábát, amely után Gyagya szépített büntetőből. 1–2. A találkozó záró félórájában nagy nyomást gyakorolt a zöld-fehér gárda a vendégekre, de a helyzetek rendre kimaradtak.Szentes Lázár: – Nem úgy kezdtük a találkozót, ahogyan a korábbi meccseken szoktuk. Egy hibát követő kapott gól után hamar jött a második, ami kicsit megrogyasztott minket, de utána talpra álltunk. Nagy nyomást gyakoroltunk a vendégekre, ám nem sikerült az egyenlítés.Várhidi Péter: – Fontos három pontot szereztünk a kiváló ETO legyőzésével. Az első negyedórában beszorítottak minket, de utána sikerült feljönnünk és gólokat szereznünk. Várható volt, hogy szünet után a hazaiak fölénk kerekednek, de szerencsére sikerült kivédekeznünk a nyomást. Sok ilyen győzelemre van még szükségünk, hogy igazán összeérjen a csapatunk.Lapincs Attila(0–0)Budapest, 200 néző. V.: Nagy N.Budafok: Somogyi Cs. – Harsányi, Vaszicsku, Csizmadia Cs., Vég B. – Kercsó, Filkor, Vass M., Ihrig-Farkas (Pölöskey, 56.) – Vankó (Kovács D., 70.), Nagy T. (Khiesz, 84.). Vezetőedző: Tóth Bálint.Gyirmót: Sebők Zs. – Achim, Lengyel D., Németh Zs., Présinger – Kiss M. – Czár (Szegi, 67.), Nagy P., Varga P. (Szalánszki, a szünetben), Stieber A. (Paku, 80.) – Sandal. Megbízott edző: Hannich Péter.Gsz.: Pölöskey (82.).82. p: Bal oldali hazai szöglet után Csizmadia elől a védők kifejelték a labdát, de röviden, így a labda azonnal vissza is került a gyirmóti tizenhatoson belülre, ahol Csizmadia, a szabadon álló Pölöskei elé bólintotta, a budafoki támadó pedig néhány lépésről a kapuba lőtt. 1–0.90. p: Sandal kapott jó átadást középen és két védő mellett gólhelyzetbe is került. Tízméteres lövése azonban a kapu fölé szállt. Komoly egyenlítési lehetőség volt.Kiegyenlített, nem túl mozgalmas első félidő után a folytatásban mindkét csapat sokkal élénkebb lett, gólt azonban csak a hazaiak értek el, amivel meg is szerezték a győzelmet.Tóth Bálint: – Egy nagyon jó csapatot győztünk le, mert mindenképpen meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést.Hannich Péter: – Két közel azonos tudású csapat mérkőzött meg egymással, egy tipikusan egygólos mérkőzésen. Az utolsó percekben nekünk is volt egy nagy helyzetünk, ami azonban kimaradt. A szünetben Varga Pétert rosszullét miatt kényszerből kellett lecserélnünk és a második félidőben ez érződött a játékunkon.Békéscsaba 1912 Előre-Dorogi FC 3-1 (2-0)FC Csákvár-KBSC 2-1 (1-0)ZTE FC-Soproni VSE 0-0ETO FC Győr-Mosonmagyaróvár 1-2 (0-2)korábban:Kisvárda-MTK Budapest 1-0 (1-0)Budafoki MTE-Gyirmót FC 1-0 (0-0)Szolnoki MÁV FC-Budaörs 0-1 (0-0)Vác FC-Nyíregyháza Spartacus 1-1 (1-1)Ceglédi VSE-Soroksár SC 2-0 (1-0)BFC Siófok-Szeged 2011 0-0Az élcsoport:1. MTK Budapest 43 pont (14 győzelem),2. Kisvárda 43 (13),3. Vác 30