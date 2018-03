NB II foci: Békéscsabán 2 góllal győzött az ETO

Békéscsaba 1912 Előre–WKW-ETO FC Győr1–3(1–1)Békéscsaba, 500 néző. V.: Radványi.Békéscsaba: Ribánszki – Szélpál, Dlusztus (Gránicz, 84.), Mészáros (Szatmári I., 57.) – Nagy S., Gyurján (Nagy I., 61.), Viczián, Hursán – Urbin, Birtalan, Zahorán. Vezetőedző: Boér Gábor.ETO: Gyurákovics – Szabó B., Debreceni, Vadász, Rokszin – Tajthy – Szimcsó (Szabó L., 77.), Szánthó R. (Szatmári L., 64.), Magasföldi, Zamostny – Daru (Beliczky, 61.). Vezetőedző: Szentes Lázár.Gsz.: Birtalan (9., 11-esből), ill. Daru (6.), Magasföldi (82.), Beliczky (88.).6. perc: Zamostny balról adott középre és a bevetődő Daru 7 m-ről jobbal a jobb felső sarokba vágta a labdát. 0–1.9. perc: A Zahorán nyomában loholó Szabó B. elbotlott és ezzel a csatár lábára esett. A megítélt büntetőből Birtalan a léc alá bombázta a labdát. 1–1.11. perc: A jobbszélen előretörő Szimcsót hátrulról buktatták a 16-oson belül, de ezúttal elmaradt a 11-es.19. perc: Birtalan tiszta helyzetből 14 m-ről jobb lábbal a bal felső sarok mellé bombázott.53. perc: Gyurján egyedül vezette kapura a labdát, amit óriási helyzetben végül 10 m-ről a jobb kapufa mellé küldött.82. perc: 19 m-es szabadrúgásból Magasföldi nagyszerűen lőtt és a labdája a sorfal felett a bal kapufát érintve pattant a hálóba. 1–2.88. perc: Szép támadás végén Szabó L. bal oldali centerezéséből Beliczky 5 m-ről passzolta a labdát a csabai kapuba. 1–3.89. perc: Százszázalékos helyzetben Magasföldi 10 m-es lövése nem sokkal kerülte el a jobb kapufát.Gyors gólváltással kezdődött a két nagy múltú klub mérkőzése: az ETO szép találata után győri szempontból balszerencsés körülmények között hamar egyenlített a Békéscsaba.Ezt követően jobbára a lila-fehérek játszottak fölényben, előttük adódtak a nagyobb helyzetek. Szünet után már kiegyenlítettebb lett a játék, majd a hajrában az ETO főként minőségi és hatékony cseréinek köszöhetően nagyon fontos rangadót nyert meg a Viharsarokban.Az ETO alkalmi védelme a lehetőségekhez képest helytállt ezen a mérkőzésen, különösen Gyurákovics Erik kapus teljesítménye volt említésre méltó.Boér Gábor: – Nehéz bármit is mondani ilyen mérkőzés után. Egy-egy után sok helyzetünk volt, de semmi sem sikerült. Nem lehet mentség, hogy hét közben nehéz kupamérkőzést játszottunk. A koncentráltság és a szenvedély hiányát nem lehet pótolni. Az is bosszantó, hogy két gólt pontrúgásból kaptunk.Szentes Lázár: – Szép és gyors gólunkra hamar jött a válasz, és összességében az első játékrész kiegyenlített játékot hozott. A fordulás után lehetett érezni, hogy a békéscsabaiak lábában és az idegrendszerükben ott volt a hétközi Magyar Kupa-találkozó. Ekkor már jobban domináltunk, és sokat köszönhetünk a kimagasló kapusteljesítményünknek is, ami nagyon kellett ehhez a három fontos pont megszerzéséhez.1. MTK Budapest 61 pont/24 mérkőzés,2. Kisvárda 47/23,3. Békéscsaba 40/24

Az időjárás okozta rossz pályaviszonyok miatt csupán egyetlen mérkőzést rendeznek meg vasárnap a labdarúgó NB II 25. fordulójából. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint csupán a Békéscsaba- ETO FC Győr találkozót játsszák le. A forduló elhalasztott mérkőzéseit április 25-én pótolják.