NB II foci: A hajrában egyenlített az SVSE a Mosonmagyaróvár ellen

Eredmény:

Előzmények:

„A hétvégi ZTE elleni idegenbeli győzelem kellő önbizalmat adott a fiúknak. Helyenként már jól is játszottunk, harcos felfogásban mindenki odatette magát. Bátran építettük kombinatív játékunkat, s ez jó jel a Mosonmagyaróvár elleni mérkőzés előtt. Bizakodó vagyok, a csapat átérzi a rangadó fontosságát. A kevés regenerálódó időnket jól kihasználtuk, a hangulat jó a csapatnál. Tisztában vagyunk az Óvár erejével, feltérképeztük a játékukat, fegyelmezett, harcos, az utolsó sípszóig küzdő harcmodorral elérhetjük a nagyon régóta várt hazai győzelmet. Érzésem szerint a csapat átszakította azt a bizonyos lélektani gátat" – vélekedett Supka Attila, az SVSE szakmai igazgatója.A várható összeállítás: Heinrich – Fazakas, Sifter, Fehér, Németh M., Nagy P., Tóth D., Eszlátyi, Soós, Batizi-Pócsi, Erdélyi.Ősszel Mosonmagyaróváron 1–1-re végeztek a csapatok, döntetlennél rosszabb eredményre ezúttal sem gondolnak a Lajta partján.„Egy hét alatt három mérkőzést kell lejátszanunk, ráadásul nem is akármilyeneket – kezdi Király József, a Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Közte mindjárt a szerdai megyei rangadót, ez még pluszmotivációt is jelent a futballistáink számára. Igyekszünk okosan beosztani a játékerőnket. Bár még gondolkodom a Sopron elleni kezdőcsapaton, Schmatovich és Laki valószínűleg csak a második félidőben kap majd szerepet. Próbáljuk fejben és fizikálisan is úgy felkészíteni a csapatot, hogy a lehető legjobban jöjjünk ki – pontszámok tekintetében – ebből a nehéz sorozatból."A tervezett kezdőcsapat: Boros – Bohner, Koszó, Deák, Galambos, Lázár, Bartos, Mundi, Czár, Németh, Kószás.