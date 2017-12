NB II foci - WKW-ETO FC Győr értékelés: nehézségek után építkezés

Soós Imre sportigazgató



– A lehetőségeinkhez mérten elégedett vagyok, hiszen ha ránézünk a tabellára, akkor látható, hogy az NB III-ból érkező csapatok közül amelyik nem tudott erősíteni, az kieső pozícióban található. Szerepelhettünk volna jobban is, ebben jelentős hiányérzetem van, de mint tudjuk, jó pár játékos sérülés miatt több hét kényszerpihenőre kényszerült, illetve eltiltások is jelentősen rontották a jobb szereplés lehetőségét – mondja Soós Imre, az ETO sportigazgatója.– Vajda Patrik súlyos sérülése véleményem szerint az egész csapat őszi szereplésére rányomta a bélyegét, hiszen vele egy rutinos, kemény, igazi harcos játékost vesztettünk el. Nagy Martin a felkészülés kezdetén nagyon jó benyomást tett szerintem mindenkire, de valahogy a környezetváltozáshoz nem tudott megfelelően alkalmazkodni. Nagyon jó játékosnak tartom, nem véletlenül játszott Európa Ligában szereplő csapatában alapemberként, inkább mentálisan veszett el nálunk. Boszorád Martin az utolsó tavaszi fordulóban megsérült, így a felkészülést nem tudta velünk végigcsinálni, és ez sajnos rendesen rányomta a bélyegét a teljesítményére. Többet vártunk tő- lük, de szerintem ők is önmaguktól.

– A fiatalok közül Kovács Krisztián és Szimcsó Viktor nyújtotta a legjobb teljesítményt, bár néha az ő játékukban is voltak gyengébb periódusok. Kiliti Róbert és Zeke Márió nem tudott egyenletes teljesítményt nyújtani, de ne felejtsük el, mindkét fiatalember előtt szép pályafutás állhat, hiszen mindketten az előírt korosztálynál fiatalabbként – Zeke tizenhét, Kiliti pedig tizennyolc évesen – próbáltak megfelelően teljesíteni. Számtalan tehetség pallérozódik a Fehér Miklós Akadémián, Szentes Lázár vezetőedző bátran ad lehetőséget a fiatalok számára, akik – úgy néz ki – élnek is a bizalommal. Elég csak Szánthó Regő nevét említeni, aki tizenhét évesen mutatkozott be a Zalaegerszeg ellen, bátor játékával nemcsak a társak, de remélem, a szurkolók szívébe is belopta magát. Regő a Kisvárda elleni idegenbeli mérkőzésen pedig már a csapat húzóemberévé vált, jelentős szerepe volt abban, hogy azt a mérkőzést megnyertük, hiszen két gólpasszal és egy büntető kiharcolásával a mezőny legjobbja volt. Mellesleg meg kell említeni, hogy győri születésűként mutatkozhatott be a profi bajnokságban. Meg kell említeni Nagy Tamást, Pálfi Donátot, akik szintén a tehetségek közé sorolandók, illetve két tizenhat esztendős játékosunkat, Múcska Viktort és Hidi Sándort, ők a Kisvárda ellen szintén játszottak a másodosztályban. Gyurákovics Erik is abba a kategóriába tartozik, aki fiatalabbként szerepel, mint az előírt. Voltak jobb és voltak gyengébb mérkőzései is. Ha megnézzük a bajnokság első két helyezettjét, mindkét együttesben fiatal kapus védett a mérkőzések több mint felén.– Nem lehet azt mondani, hogy semennyire. A mentális felkészítés ugyanolyan fontos, mint a sportszakmai. Minden elismerés Szentes Lázár vezetőedzőnek, aki tartotta a csapatban a lelket és le a kalappal a játékosok előtt is, akik a nehézségek ellenére keményen dolgoztak. Két mérkőzésen ezt a szituációt már nehezen kezelték és ez sajnos az eredményesség rovására ment.– Két különböző karakterű edzőről beszélhetünk. Bekő Balázs produkált egy tizennyolc meccses veretlenségi sorozatot az NB III-ban, amelyet bármely bajnokságban megsüvegelnek. Bajnoki címet nyert a csapattal, beírta magát az ETO történelemkönyvébe. Lázár egy munkamániás, saját magával szemben is magas követelményeket támasztó személyiség, s ezt elvárja, megköveteli és számon kéri a környezetétől, a beosztottaitól és a játékosaitól is. Az edzőváltás pillanatában egy ilyen személyiségű karakterre volt szüksége az öltözőnek. A csapat szereplése változónak mondható, bár nehéz megfelelően értékelni. Az első négy forduló eredményeit nézve arra számítottunk, hogy ez lesz a jellemző. Aztán jöttek a nehezítő körülmények – mint például afiatalok hullámzó teljesítménye, a sérülések, az eltiltások, a mindenki előtt ismert egyéb problémák. Elindult egy negatív széria, amely oda vezetett, hogy ed- zőváltás történt. A következő időszak minden körülményt figyelembe véve eredményes volt.– A vezetőedzővel közösen egyeztettünk az ETO új tulajdonosával, így elmondhatom, biztosan lesznek változások. Kényszerből is, hiszen Nagy Ádám sajnálatos kiesése miatt belső védőre szükségünk van, bár a téli átigazolási szezonban nem egyszerű játékosokat igazolni. Jelenleg az egyesület konszolidációja folyik, ez az elsődleges feladat. Edzőtábor biztosan lesz, csupán az a kérdés, hogy belföldi vagy külföldi.– Úgy gondolom, mindenki nagyon várja, hogy az ETO újra első osztályú legyen, de mint tudjuk, aki siet, az hamar elfárad. Feljuttatni nem csak a tulajdonos tudja a csapatot, ez egy sokkal komplexebb feladat. Szükség van megfelelő szintű játékosokra, színvonalas szakmai munkára, biztos háttérre és nem utolsósorban a szurkolókra, akik a jelenlétükkel, biztatásukkal tizenkettedik játékosként tudnak segíteni nekünk abban, hogy közösen elérjük a céljainkat.