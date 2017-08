NB II foci - vezetett, de kikapott az ETO, győzött a Gyirmót

Összefoglalók



Ceglédi VSE–WKW-ETO FC Győr 2–1 (1–1)

Albertirsa, 600 néző. V.: Nagy N.



Cegléd: Mursits – Valkovszki (Virágh, 55.), Nánási, Preklet, Farkas A. – Törtei – Damásdi, G. Bíró (Farkas J., 75.), Asztalos 5, Peres 6 (Hujber, 86.) – Albert I. Vezetőedző: Klausz László.



ETO: Szatmári Z. – Vadász, Bagi, Gyagya (Szatmári L., a szünetben) – Pongrácz – Kovács K., Csizmadia, Tajthy, Kiliti (Szimcso, 68.) – Kabát, Zamostny (Rokszin, 82.). Vezetőedző: Bekő Balázs.



Gsz.: Damásdi (45.), Farkas J. (84.), ill. Gyagya (40.).



40. perc: Gyagya végzett el szabadrúgást a ceglédi kaputól 19 méterre, a balösszekötő helyéről és jobbal a sorfal fölött a kapuba csavarta a labdát. 0–1.

45. perc: Egy középre pattanó labdát Damásdi ballal 17 méterről rúgott az ETO kapujába. 1–1.

84. perc: Peres ment el a bal oldalon, s az akciót követő Farkas J. utána 8 méterről a kapuba passzolta a labdát. 2–1.

Kilenc helyen változtatott csapata összeállításán Bekő Balázs, az ETO edzője, s úgy tűnt, a változás jó hatással lesz a játékra, hiszen az első félidőben – ha csak szabadrúgásból is – vezetést szerzett a Győr. A félidő hajrájában jött a hideg zuhany: egy kontraakció végén a lefújás előtti utolsó pillanatban egyenlített a Cegléd. A második félidőt végigtámadta az ETO, volt minden: lécről és kapufáról kipattanó labda, csak újabb győri gól nem, viszont az ellentámadá- sokra berendezkedő Cegléd ismét csak az utolsó percekben betalált s ezzel megszerezte a három pontot.



Klausz László: – Ez egy nagy győzelem volt, itt az NB II-ben bárki ellen fordítani nehéz, de szerencsére csapatomnak ma is volt tartása.



Bekő Balázs: – Nem tudom megmondani, hogy hogyan kaptunk ki. Meccslabdánk volt, jól játszottunk, de amíg ilyen óvodás gólokat kapunk ilyen helyezkedési hibákból, addig ilyen se íze, se bűze csapat leszünk. Csak gratulálni tudok a Ceglédnek a győzelemhez.



Vác FC–Soproni VSE 1–1 (1–1)

Budapest, 400 néző. V.: Horváth T.



Vác: Halasi – Hegedűs Cs., Tóth F., Szabó N., Major – Tóth G., Búrány (Rása, 74.) – Kákonyi (Borvető, 61.), Nagy R. (Havasi, 73.), Zsolnai – Balajti. Vezetőedző: Horváth Károly.



SVSE: Molnár M. – Fazakas, Koronczai, Fehér Z., Ágh, Bor – Tóth M., Kővári (Angyal Zs., 83.), Szabó L., Winkler (Garda, 52.) – Varga Sz. (Gyürki, 62.). Vezetőedző: Németh Szabolcs.



Gsz.: Nagy R. (15.), ill. Fazakas (33.).



15. perc: Zsolnai középre emelte a labdát, melyet Nagy R. kapásból, jobbal 14 méterről lőtt a kapu bal oldalába. 1–0.

31. perc: Fazakas szlalomozott végig a jobb oldalon, még a 16-oson belül is kicselezett két hazai játékost, aztán 12 méterről jobbal a jobb alsó sarokba rúgta a labdát. 1–1.

A Vác hamar vezetést szerzett, s a gól után is akadtak helyzetei. Aztán jött Fazakas Géza nem mindennapi gólja és „helyreállt a rend". A második félidőben már a Sopron irányított, s a hajrában akár a győzelmet is megszerezhette volna.



Horváth Károly: – Hangyaszorgalommal gyűjtjük a pontokat, ennek ellenére nem vagyok elégedett a látottakkal. Ha gólra gólt tudnánk rúgni, az ilyen meccseket megnyernénk.



Németh Szabolcs: – Két ellentétes félidőt láthattunk, az elsőben a Vác, a másodikban mi álltunk közelebb a győzelemhez, így igazságosnak tartom a döntetlent.

Lövei Mária



Gyirmót FC Győr–Dorogi FC 3–2 (1–1)

Gyirmót, Alcufer Stadion, 580 néző. V.: Szőts.



Gyirmót: Sebők – Achim, Szőcs, Lázár P., Présinger – Kiss M. – Szegi, Nagy P. (Lengyel, 87.), Stieber A. (Czár, 58.), Szalánczki (Varga P., 64.) – Simon András. Vezetőedző: Molnár László.



Dorog: Vajda D. – Grabant, Csató, Bora, Németh Á. – Mészáros Á. – Faragó, Szellák, Kovács D. (Böglyös, 68.), Kamarás (Szedlár, 72.) – Simon Attila (Sitku, 82.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs.



Gsz.: Szalánszki (37.), Simon András (68.), Nagy P. (83.), ill. Mészáros Á. (41.), Simon Attila (82.).



A félidő végén gyors gólváltást láthattak a nézők, amikor Simon András jobb oldali beadása után a hosszú saroknál érkező Szalánszki fejelt a kapu jobb oldalába. 1–0. Néhány perc múlva egy védelmi megingást kihasználva Mészáros Á. lőtt a hazai kapu bal oldalába. 1–1. Egy óra elteltével Présinger erőszakos betörése után a jobb oldalon érkező Simon András lőtt a kapu bal oldalába. 2–1. Egy lecsorgó labda az exgyirmóti Simon Attila elé került, ő pedig 10 méterről ballal a jobb alsó sarokba helyezett. 2–2. A középkezdés után a vendégvédők is óriásit hibáztak, ezt használta ki Nagy Patrik, aki ballal, 12 méterről ismét előnyhöz juttatta a kék-sárgákat. 3–2.

A végig sok hibával tarkított, de küzdelmes találkozón a Gyirmót megérdemelten tartotta otthon a bajnoki pontokat.



Molnár László: – Nehéz mérkőzésre számítottunk és ez be is igazolódott. Sokat tettek a fiúk a sikerért, s ezért is érdemelték meg a győzelmet. Nem volt gördülékeny a játékunk, de a töretlen akarás meghozta a sikert.



Schindler Szabolcs: – Jó mérkőzést játszottunk, győzni jöttünk és erre meg is volt az esélyünk. Amíg azonban ilyen óriási hibákat vétenek védőink, addig nem tudunk nyerni.

Lapincs Attila



Békéscsaba 1912 Előre–Credobus-Mosonmagyaróvár 2–0 (0–0)

Békéscsaba, 600 néző. V.: Ducsai.



Békéscsaba: Ribánszki – Kiss, Dlusztus, Mészáros, Pilán (Ilyés, 35.) – Nagy, Király, Eszlátyi, Szatmári, Urbin (Gránicz, 60.) – Birtalan (Gyurján, 65.). Vezetőedző: Boér Gábor.



Mosonmagyaróvár: Tarczy – Huszárik, Szépe, Szpirulisz, Juhász – Kovács (Kószás, 46.), Vágó, Lőrinczy (Kapacina, 75.), Zsigmond (Katona, 38.) – Bartos, Tóth. Vezetőedző: Várhidi Péter.



Gsz.: Szatmári (56.), Gyurján (80.).



A hazai mezőnyfölény volt jellemző az egész mérkőzésre, az első félidőben ezt nem tudta gólra váltani a hazai csapat. A második játékrészt kicsit jobban kezdte a Mosonmagyaróvár, az 56. percben mégis egy csabai támadást követően Szatmári kapott egy keresztpasszt, jobb oldalról befelé cselezett és 8 méterről Tarczy a hálóba bombázott. 1–0. A gól megnyugtatta a csabaiakat, átlövésekkel próbálkoztak, amelyek nem vezettek eredményre, mígnem a 80. percben Szatmári játszotta meg Gyurjánt, aki egy cselt követően 20 méterről a jobb felső sarokba lőtt. 2–0.



A mezőnyfölény gólokban is megmutatkozott, így megérdemeltnek mondható a hazai győzelem.



Boér Gábor: – Az egész mérkőzést mi irányítottuk, már az első félidőben sok lehetőséget dolgoztunk ki, amelyek kimaradtak. A második félidőben megtört a jég és sikerült gólra váltanunk helyzeteinket.



Várhidi Péter: – A Békéscsaba úgy állt hozzá a hazai találkozóhoz, ahogy kell. Ebben a játékvezető is partner volt, „beledöngöltek bennünket a talajba". Fiatal csapatunk van, készülünk tovább és hazai környezetben bizonyítani szeretnénk.

Kostorják Zsolt



A győri zöld-fehérek nem szereztek pontot a Cegléd otthonában, a Sopront egy ponttal tér haza Vácról.



Vác FC-Soproni VSE 1-1 (1-1)



Ceglédi VSE-ETO FC Győr 2-1 (1-1)



Szolnoki MÁV FC-MTK Budapest 1-2 (1-1)



Budaörs-Kazincbarcika SC 6-2 (2-1)



Budafoki MTE-Szeged 2011 0-0



Nyíregyháza Spartacus-Soroksár SC 1-1 (0-0)



Hétközi fordulót rendeznek szerdán a Merkantil Bank NB II-ben. Az ETO a jó folytatás, a többiek a javítás reményében lépnek pályára.



Az ETO a Cegléd ellen idegenben lép pályára. A hazaiak kispadján egy olyan edző ül, aki játékosként szép éveket töltött zöld-fehérben.



"Tatabányáról kerültem Győrbe a kilencvenes évek elején – mondja Klausz László (46). – Nagyon szép emlékeket őrzök ebből az időből a stadionról, a közönségről, Verebes mesterről. Ő csinált belőlem centert, előtte középpályást játszottam. Az aktív pályafutásom után Verebes József hívására játszottam az ETO-öregfiúk csapatában. Egészen addig, amíg Gyulára nem kerültem edzőnek a Szeged-2011-hez. Adem Kapic sportigazgató hívott, aki még Németországból ismert, ő akkor a Duisburg, én pedig a Mannheim csapatában futballoztam."

Klausz 1992–1994 között játszott az ETO-ban, ahol 77 mérkőzésen 17 gólt szerzett. Utána többek között az Admira Wacker, a Salzburg, a francia Sochaux, a Mannheim és a Bregenz színeiben szerepelt. Osztrák bajnoki címet szerzett a Salzburggal, 27-szeres magyar válogatott, címeres mezben 6 gólt ért el.



"Bár még érvényes szerződésem volt a Szeged-2011 csapatával, szerződést bontottunk, mert nem egyezett az elképzelésünk a vezetőkkel – folytatja Klausz László. – A nyáron kerültem Ceglédre, ahol a biztos bentmaradás kiharcolása a cél, de én úgy látom az első fordulókat követően, hogy ennél többre is képes lehet a gárda. Első alkalommal meccselek az ETO ellen, ezért is nagy izgalommal várom az összecsapást, másrészt felfokozott a hangulat a csapat háza táján, hiszen legutóbb Mosonmagyaróváron nyerni tudtunk. Az ETO-ban sok rutinos, NB I-es múlttal rendelkező futballista is játszik, így nehéz mérkőzésre számítok. Ennek ellenére mi mindig győzelemre játszunk, motiváltak vagyunk és most is a három pont megszerzése a célunk."



Ceglédi VSE–WKW-ETO FC Győr

Albertirsa, 17.30 ó. V.: Nagy N.



Az ETO két győzelmet követően lép pályára.



"Azt gondolom, fizikálisan erős mérkőzésre kell készülnünk. Az ellenfelünk jó a pontrúgásokban, ezekre mindenképpen figyelni akarunk. Nekünk hosszabb a kispadunk, mint a Ceglédé és remélem, ezt ki is tudjuk majd használni a találkozón. Pár friss játékos bevetésével is igyekszünk nyomást gyakorolni a hazai csapatra" – fogalmazott Bekő Balázs vezetőedző. Az biztos, hogy a derékbántalmakkal küzdő Nagy Ádám, valamint a Csákvár ellen megsérült Debreceni nem játszik.



Gyirmót FC Győr–Dorog

Gyirmót, 19 ó. V.: Szőts.



Két háromgólos vereséget követően hazai környezetben a Dorog ellen javíthat a Gyirmót. Ezúttal sem lesz persze könnyű dolguk a kék-sárgáknak, hiszen azt a Dorogot fogadják, amely az elmúlt fordulóban meglepetésre 3–0-ra győzte le az addig hibátlan nyíregyházi alakulatot.



A várható összeállítás: Sebők – Achim, Lázár, Széles, Présinger – Kiss M., Varga P. – Szegi, Stieber A., Simon A. – Máté.



Békéscsaba–Credobus-Mosonmagyaróvár

Békéscsaba, 19 ó. V.: Ducsai.



"Minden ellenféllel szemben meglehetnek azok a taktikai fogások, amelyekkel legyőzhetjük az aktuális riválisunkat, nyilván egy minőségi csapat ellen ezeket nehezebb alkalmazni. Bizakodva, győzelmi szándékkal utazunk el Békéscsabára" – árulta el a vezetőedző Várhidi Péter, aki, ha semmi nem jön közbe, nem változtat a hétvégén pályára lépett kezdőcsapatán.



A várható összeállítás: Tarczy – Huszárik, Szpirulisz, Vágó, Juhász Gy. – Schmatovich, Kovács B. – Laki – Lőrinczy, Tóth M., Zsigmond.



Vác FC–Soproni VSE

Budapest, Hévízi út, 17.30 ó. V.: Horváth T.



Az eddig gólképtelen SVSE a veszélyes Váchoz látogat.



"Nehéz sorozatban vagyunk, de ebből kell pozitívan kijönni. A játékosok hozzáállásán látom az akaratot az edzéseken és ez feltétlen jó előjel a mai mérkőzésre. Az ellenfelünk kemény, agresszív focit játszik, jól összerakott csapat, felkészültünk belőle. Jelen helyzetünkben pontokra vagy legalább pontra van szükségünk és hogy ezt elérjük, ahhoz mindenkinek maximálisan küzdeni kell a végsőkig. Remélem, egyszer a góltalan sorozatunk megszakad" – vélekedett Németh Szabolcs vezetőedző.



A tervezett kezdőcsapat: Molnár M. – Fazakas, Fehér Z., Ágh, Bor – Koronczai, Tóth M., Kővári, Szabó L. – Horváth P., Varga Sz.