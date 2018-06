NB II foci - Végre lesz igazi futballhangulat: jön a városi derbi Győrben

Góllal búcsúzna

Beliczky Gergő (27) három évet töltött Gyirmóton és 2016-tól az ETO játékosa.

„Jó emlékeket őrzök Gyirmótról, szerettem ott játszani. Mindig remek volt a hangulat a csapatban és szép eredményeket értünk el együtt. Természetesen szeretnénk visszavágni az ősszel elszenvedett vereségért, az egész csapat nagyon készül a vasárnapi városi rangadóra. Szeretném, ha góllal tudnám emlékezetessé tenni, s így búcsúzni nyárra a szurkolóktól és az idei szezontól. Értük is játszunk, szeretnénk, hogy szezonzárásként jó mérkőzésen ETO-győzelmet lássanak. Nagyon elszántak vagyunk, mindenképpen győzni szeretnénk a hétvégén. Mindenki teljes erőbedobással készül az edzéseken, mert ez a cél lebeg a szemünk előtt. Nagyon erős ellenfél a Gyirmót, egy ilyen pikáns városi rangadón nagy szükség lesz a hatékony támadójátékra és persze a szurkolóink buzdítására. Úgy gondolom, hazai pályán velük együtt erősebbek vagyunk, ez dönthet a javunkra. Többgólos hazai győzelmet tippelek."



Az akarás dönt

Kiss Máté (27) 2007-ben mutatkozott be az NB I-ben az ETO színeiben egy Újpest elleni mérkőzésen. Tagja volt az egyiptomi U20-as világbajnokságon 2009-ben bronzérmet szerzett csapatnak és ő érte el a torna legszebb találatát.

„Az ETO-ban nemcsak NB I-es játékos lettem, a pályafutásom is ott kezdődött – mondja magáról. – A vége felé aztán nem úgy alakultak a dolgaim a klubnál, ahogy elképzeltem, ennek ellenére jó szívvel gondolok vissza az ottani időszakomra. Gyirmóton 2014 óta játszom, ezzel a csapattal is eljutottam az NB I-be. Ősszel a bajnokságban kettő-nullára legyőztük az ETO-t, de ebből az eredményből nem lehet kiindulni. Azóta sok változás történt mindkét klubnál. Igazi rangadót játszunk vasárnap, végre lesz futballhangulat, ez még akkor is jó, ha a többség nem nekünk szurkol majd. Mostanában nem vagyunk sikeresek, de remélem, vasárnapra ez megváltozik. Szerintem kevés gól születik majd és egy-egy villanás, a nagyobb akarás dönthet a pontokról."