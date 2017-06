NB II foci - Újra nyert hazai pályán a Mosonmagyaróvár, a Sopron viszont kikapott

A Balmazújváros a hajrában szerzett góllal legyőzte vasárnap a vendég Kisvárdát a labdarúgó NB II 38., utolsó fordulójában, így a tabella második helyezettjeként feljutott az OTP Bank Ligába.A Hajdú-Bihar megyei klub története során először szerepelhet az élvonalban.A vasárnapi meccsen a második és harmadik csapott össze egymással - az éllovas Puskás Akadémia bajnoki címe és feljutása már korábban biztossá vált -, s a balmazújvárosiaknak egypontos előnyükkel már a döntetlen is elég lett volna a második hely megtartásához.A zárófordulóban az is eldőlt, hogy a SZEOL és a Cigánd mellett a Kozármisleny esett ki az NB II-ből.A Mosonmagyaróvár 2-1 arányú győzelmet aratott a Vác ellen, így a 9. helyen fejezte be a bajnoki szezont.Az SVSE 1-0-ra kikapott Cegléden, így a 13. helyre csúszott vissza a tabellán. A ceglédiek a győzelmüknek köszönhetően végül bennmaradtak az NB II-ben (az utolsó forduló előtt még kiesőhelyen álltak).Eredmények:Balmazújváros-Kisvárda 1-0 (0-0)Soroksár SC-Szolnoki MÁV FC 1-2 (1-1)Mosonmagyaróvár-Vác FC 2-1 (1-0)BFC Siófok-FC Csákvár 3-3 (1-2)Nyíregyháza Spartacus-Cigánd SE 3-1 (2-1)Dorogi FC-SZEOL SC 6-0 (4-0)Szeged 2011-Békéscsaba 1912 Előre 1-4 (1-3)Ceglédi VSE-Soproni VSE 1-0 (1-0)Budaörs-Puskás Akadémia 2-3 (1-0)ZTE FC-Kozármisleny 0-01. Puskás Akadémia 38 22 11 5 67-39 77 pont - feljutott2. Balmazújváros 38 22 7 9 49-34 73 - feljutott3. Kisvárda 38 20 9 9 55-30 694. Soroksár SC 38 19 10 9 63-40 675. Békéscsaba Előre 38 19 8 11 55-34 656. Vác FC 38 16 11 11 45-38 597. ZTE FC 38 14 13 11 56-49 558. Dorogi FC 38 15 9 14 46-35 549. Mosonmagyaróvár 38 14 12 12 48-40 5410. Szolnoki MÁV FC 38 14 10 14 49-50 5211. Szeged 2011 38 12 15 11 39-29 5112. Nyíregyháza 38 14 8 16 48-50 5013. Soproni VSE 38 11 16 11 37-38 4914. BFC Siófok 38 13 9 16 43-51 4815. Budaörs 38 13 8 17 48-56 4716. FC Csákvár 38 8 16 14 44-57 4017. Ceglédi VSE 38 10 9 19 42-55 3918. Kozármisleny FC 38 10 7 21 33-61 37 - kiesett19. Cigánd SE 38 7 11 20 27-64 29 - kiesett20. SZEOL SC 38 4 7 27 20-64 19 - kiesettA Cigándtól 3 pontot levontak.