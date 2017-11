NB II foci - Új tulajdonos lehet az ETO-nál

A 113 éves ETO jelenét és valószínű, jövőbeni sorsát illetően is meghatározó tárgyalások kezdődtek az elmúlt hetekben, amelyek egyes hírek szerint célegyenesbe érkeztek – Soós Imre sportigazgató erről tett bejelentést a csapatnak –, dr. Drucskó Zoltán ügyvezető szerint azonban kissé árnyaltabb a kép.– Idő előttinek gondolok minden erről szóló tájékoztatást – mondja dr. Drucskó Zoltán . – Valóban folytatunk tárgyalásokat egy budapesti befektetővel – aki sokkal komolyabb szándékkal bír, mint az eddigi érdeklődők –, de még semmilyen szerződést nem írtunk alá. A személyéről pedig nem beszélhetek, mert nincs rá felhatalmazásom. Az egyeztetések váltakozó dinamikával haladnak a megegyezést illetően, hol közelebb állunk hozzá, hol egészen távol. Éppen ezért még arról sincs döntés, hogy fő- vagy társtulajdonos lenne-e az új befektető, hiszen értelemszerűen mindegyiknek más ára van.Az üzletemberrel kapcsolatos tárgyalásokról az ETO vezetése tájékoztatta Borkai Zsoltot, Győr polgármesterét és még további megbeszélések is várhatók a héten ebben az ügyben.A Kisalföld úgy tudja, amennyiben létrejön a megállapodás, akkor az önkormányzat is kedvezőbben ítéli meg az ETO FC állapotát. Ezáltal rendeződhetne a zöld-fehérek amúgy viszontagságos anyagi helyzete és belátható időn belül az ETO újra méltóbb helyet foglalhatna el Győr arculatában.