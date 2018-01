NB II foci - Új igazolást nem tervez az ETO

Kedden a zöld-fehérek vezetőedzőjét, Szentes Lázárt a keretet érintő lehetséges változásokról is kérdeztük.



„Korábban kilenc játékost szerződtettünk, nem tervezünk újabb konkrét igazolást – fogalmazott a szakember, aki egyértelműen cáfolta Devecseri Szilárd érkezését. – Ez persze nem jelenti azt, hogy nem igazolnánk, ha találnánk kapusposztra megfelelő játékost vagy ne keresnénk futballistát, ha netán megsérülne valaki."

A győri csapat életében várhatóan most egy nyugodtabb időszak következik.



„A tulajdonosváltást követően érezhetően megnyugodtak a kedélyek. Rendben van a háttér, még edzőtáborban is készülhetünk a tavaszi folytatásra. Nagyon biztató az összkép" – emelte ki Szentes Lázár, aki reálisnak látja a dobogó elérését.



„Ha nem nyerjük meg minden találkozónkat, nyilván minimális esélyünk marad a feljutásra. A saját csapatunk és ellenfeleink játékerejét megítélve a harmadik hely tűnik reálisan elérhetőnek. A dobogóhoz öt pont a hátrányunk, ami bízom benne, behozható."