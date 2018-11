NB II foci - Tóth András a Credobus Mosonmagyaróvár új edzője

„Hétfőtől Tóth András felel a szakmai munkáért az első csapatnál" – jelentette be Drescher Ottó, az MTE 1904 elnöke. A korábbi ötszörös válogatott védő pályafutásának nagy részét a Vasasban töltötte, de volt a Matáv Sopron játékosa is.



Az NB I-ben 276 mérkőzésen 12 gólt szerzett. Az angyalföldi együttessel kétszer bejutott a Magyar Kupa döntőjébe, a bajnokságban pedig háromszor lett bronzérmes. Játékos pályafutásának lezárása után a Vasasnál kezdte meg edzői karrierjét. Néhány mérkőzés erejéig volt az első csapat megbízott vezetőedzője is.

Játékosként és edzőként összesen 20 évet töltött el a piros-kékek szolgálatában, mielőtt 2015-ben a III. Kerület szakmai igazgatója lett. Két éven át irányította a csapatot, a nyáron Buzsáky Ákos váltotta a kispadon.



Tóth András egy plusz egy évre írt alá a Credobus Mosonmagyaróvárhoz, amely jelenleg az NB II-es tabella utolsó helyén áll. A cél a bennmaradás kiharcolása az új vezetőedzővel, aki először a hétvégi Csákvár elleni bajnokin ülhet le a kispadra.