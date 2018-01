NB II foci - Törökországba utazik az ETO

Szentes Lázár vezetőedző irányításával jó hangulatban dolgozik a győri NB II-es futballcsapat. Fotó: eto.hu

A WKW-ETO FC Győr megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. A csapat vezetőedzője, Szentes Lázár a klub honlapján a csapat állapotáról, a felkészülésről és az elvárásokról beszélt.„Gyakorlatilag teljes létszámban vagyunk, igaz, vannak apró sérülések és betegségek. Aki biztosan hosszabb időre kiesett és nem is mostanában tér vissza a pályára, az Völgyi Dániel, akinek decemberben térdműtétje volt. Rajta kívül Nagy Tamás lábadozik bokasérüléséből, illetve Vajda Patriknak a korábbi súlyos sérüléséből adódóan még nincs sportorvosija" – kezdte Szentes Lázár, aki az orvosi vizsgálatokból és felmérésekből látja, milyen állapotban tértek vissza a játékosok a téli szünetről.

„Szerencsére nem volt hosszú a szünet, és több napot töltöttünk a különböző vizsgálatok elvégzésével. Ez alapján nyugodtan kijelenthetjük, a keret jó állapotban van, s ebből fakadóan jó hangulatban, ambiciózusan várjuk a tavaszi szezont. Egyedül a műfű okoz némi nehézséget, de azt a döntést hoztuk, hogy a pálya- és talajviszonyok miatt egész januárban műfüvön edzünk, és ott lesznek az edzőmérkőzéseink is" – folytatta a szakember.A csapat Törökországba utazik edzőtáborba. Erről is beszélt a vezetőedző: „Nagyon sok fiatal játékos van a keretben, számukra különösen nagy élmény, ha megkapják a lehetőséget az utazásra. Több funkciója is van a külföldi edzőtábornak. Először is segít a fiatal játékosok integrálásában, emellett erősíti a csapatszellemet, s fontos tényező, hogy az edzőtábor alatt már füvön tudunk edzeni, jó időjárási körülmények között négy ország első- és másodosztályú csapataival játszhatunk, ennek megfelelni mindenképpen szakmai kihívás. A felkészülési időszak legfőbb célja az, hogy a február huszonegyedikei Magyar Kupa-mérkőzésünkre a Balmazújváros ellen a csapat százszázalékos állapotban legyen."A zöld-fehérek tizenhárom edzőmérkőzést játszanak, ebből kilencet nemzetközi ellenféllel.„Jelenleg harminc játékos alkotja a keretet, akik folyamatosan együtt edzenek, ebből tíz-tizenkét olyan játékos van, aki még nem töltötte be a tizenkilencedik életévét. Nagyon fontos, hogy fiataljainknak játéklehetőséget nyújtsunk, és ezért dupláztuk a meccseket. Ez azt jelenti, hogy a keretet mindig kettébontjuk, és dupla meccseket játszunk" – mondta végezetül Szentes Lázár.