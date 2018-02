NB II foci - Török füvön, jó pályán az ETO

Törökországban nagyszerű körülmények fogadták a tavaszi szezonra készülő győrieket. Fotó: eto.hu

Az ETO egyébként nem először utazott a török Riviérára, a zöld-fehérek a Tarsoly-érában gyakran edzőtáboroztak a kedvezőbb éghajlatú országban.A jelenleg NB II-ben szereplő együttesnek tegnap délelőtt Szentes Lázár és edzői stábja a kiválóan felszerelt konditeremben tartotta meg az első edzést, majd a szakvezető délután már a füves játéktéren vezényelt gyakorlást a fiúknak.Antalyában amúgy kellemes, 20–22 fokos hőmérséklet és kifogástalan minőségű pálya fogadta a Rába-parti együttest.

Ami a további Győr-Moson-Sopron megyei NB II-es csapatok felkészülését illeti, a Horvátországból vasárnap hazatérő Gyirmót FC Győr csütörtökön 11.30 órakor a Szolnokot, szombaton 13.30-kor a szlovák első osztályú FK Senicát fogadja.



A Credobus-Mosonmagyaróvár főtámogatójának köszönhetően háromnapos összetartásra utazik a Balaton partjára, szerdán 11 órakor az Ajkával, szombaton ugyanebben az időpontban pedig a Ménfőcsanakkal játszik.

A Soproni VSE-re egy felkészülési találkozó vár a héten. A csapat szerdán 13 órakor a Szolnokot fogadja a József Attila úti műfüves pályán.

„A törökországi edzőtáborban mindent igényt kielégítőek a körülmények, itt tényleg semmi másra, csakis a focira kell koncentrálnunk. Szerencsére minden nagyon jól szervezett, tökéletes minőségű pályákon tudunk készülni. Nemcsak az edzések és a mérkőzések miatt fontos ez az egy hét, csapat-összekovácsoló funkciója is van ennek az edzőtábornak. Sok fiatal játékos van a keretben, és most szinte minden percet együtt töltünk, így a beilleszkedés is könnyebben és zökkenőmentesebben megy. Nem beszélve arról, hogy rengeteg tapasztalatot is tudunk gyűjteni, amikor a különböző országok csapataival játszunk. Többfajta játékstílussal is találkozunk és az itt tapasztaltakat minél gyorsabban beépíthetjük a játékunkba, hogy aztán a bajnokságban, az aktuális ellenfelekkel szemben is alkalmazni tudjuk" – nyilatkozott első törökországi benyomásairól Debreceni András, a győriek védőjátékosa.Az ETO szerdán előbb a dán másodosztályú Brabrand IF, majd a litván első ligás FK Sudova ellen játszik Antalyában felkészülési mérkőzést, szombaton pedig az ismert fehérorosz BATE Borisov és utána az ukrán második ligás Gelios Kharkov lesz az ellenfele.