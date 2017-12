NB II foci - Távozott Mosonmagyaróvárról a szakmai igazgató

Nagy Mihály idén márciusban Ceglédről érkezett Mosonmagyaróvárra, s lett újra szakmai igazgató az NB II-ben szereplő csapatnál. A szakember hároméves szerződést írt alá, amit a napokban közös megegyezéssel bontottak fel.



„Ezúton is szeretnénk megköszönni Nagy Mihály eddigi kiváló munkáját. A tervek szerint átalakul a klub, az egész utánpótlás, s szeretnénk egészen más szakmai irányvonal mentén előrelépni, ezért döntöttünk a váltás mellett" – indokolt érdeklődésünkre Drescher Ottó, a Lajta-parti klub elnöke. – Azt még nem döntöttük el, hogy kinevezünk-e új szakmai igazgatót vagy házon belül pótolja valaki a távozó sportvezetőt. Erről később döntünk" – tette hozzá az elnök, aki amúgy elégedett az NB II-es csapat őszi teljesítményével.



„Egyre karakteresebb az együttesünk, legutóbb csaknem sikerült meglepetést szereznünk az élvonalba igyekvő Kisvárda ellen. Télen igyekszünk megerősíteni a keretünket, mert az NB II-vel hosszú távon számolunk."



„Mindenki, aki a klubnál dolgozott, büszke lehet arra, hogy az előző szezonban a csapat a kilencedik helyre futott be. Idén egy új csapatot kellett építeni és mindenkinek sok energiája fekszik abban, hogy az ősz végére stabil csapat lettünk. Nagyon szépen fejlődik az utánpótlás, szervezett a munka, sokat dolgoztunk Schmatovich Gábor utánpótlás-vezetővel és az edzőkkel, hogy ez jól működjön, és egyre erősebbek is a mosonmagyaróvári utánpótláscsapatok. Minél előbb szeretnék elhelyezkedni, várom az új lehetőséget, amihez nyilván minden képesítésem megvan. Mivel a mérkőzéselemzéseket és az ellenfelek feltérképezését is én végeztem, nagyon pontos képem van a teljes másodosztályról, de természetesen figyelemmel kísértem az NB III-as mérkőzéseket is, tehát abszolút képben vagyok mindennel" – nyilatkozta a rangado.hu-nak az 56 éves távozó szakember.