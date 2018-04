NB II foci - Tartozás van, pénz és válasz nincs Sopronban

Tovább csúszik az NB II-es Sopron focistáinak fizetése. Sifter Tamás csapatkapitány 2008-ban félévi bérét nem kapta meg, reméli, most nem csak ígéreteket kap.A másodosztály utolsó helyén, a bennmaradást jelentő 17. pozíciótól már 19 pont lemaradással álló csapat középpályása, Sifter Tamás tagja volt annak a soproni gárdának is, amely tíz éve csődöt mondott, most pedig újra elmaradt fizetését várja a klubtól.„Már megjártam tíz éve, fél évig hitegettek bennünket a fizetésekkel, aztán a kft. is megszűnt, úgyhogy azt a pénzt sosem kaptuk meg" – mesélte a rutinos középpályás, aki a Videotont és a Paksot is megjárta, mielőtt 2013-ban visszatért Sopronba.

Amikor nem kaptuk meg a márciusi fizetésünket, csapatkapitányként minden társam hozzám jött a kérdéseivel. Fogtam a fiúkat és felmentünk az irodába beszélni a klubvezetéssel. Erre a hétre kaptunk ígéretet a kifizetésre. Ez a pár hét még elnézhető, de hosszú távon nem működik. Ha azt látjuk, hogy hülyítenek, akkor kevesebb lesz a játékosok türelme"

– mondta Sifter.Hozzátette, őt is megviseli a helyzet, de felesleges lenne lázadnia, sőt, neki kell tartani a lelket a fiatalokban. Bár matematikai esélyük még van, a 37 éves csapatkapitány szerint ha reálisan nézik, nem maradnak benn az NB II-ben. A Sopron egyébként a fizetéseket illetően is az utolsók között van a másodosztályban, azonban így is súlyos százezreket várnak a focisták. És ráadásul a klub nem csak a játékosainak adós.„Ez mindenkit, így engem is érint – fogalmazott Bekő Balázs vezetőedző. – Nem visel meg, de nyilván ez nem normális szituáció. Ha rövid időn belül rendeződik és nem csúsznak tovább a pénzek, akkor viszont nem okoz majd problémát" – mondta a szakember.Természetesen megkerestük Pöltz Róbertet, az SVSE ügyvezetőjét, aki elzárkózott a nyilatkozattétel elől.Viszont az elkeseredett soproni szurkolók szeretnének mielőbb választ kapni többek között arra, hogy a fő támogató, a GYSEV több éve kiszállt a kft. támogatásából, azóta miért nem sikerült új befektetőt találni. Ki a felelős a hosszan tartó pénzhiányért? Az évek során sportmenedzseri vezetési hiányosságok mutatkoztak. Ki a felelős ezért? A súlyos pénzhiány miből keletkezett, mikor az MLSZ adatbankja szerint a működési fedezet biztosítva volt? A pénz fogytával a vezetés tett-e takarékossági intézkedéseket, és megtett-e mindent a csapat sikeres és nyugodt szerepléséért?