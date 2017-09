NB II foci - Szépségdíjas gólt lőtt az ETO-ban Zamostny Balázs - videó

Zamostny Balázs (jobbra) négy gólnál jár a jelenlegi bajnokságban.

Az ETO egyik legjobbja volt a Budafok elleni 2–1-es győzelem alkalmával Zamostny Balázs, aki kétszer is a hazaiak kapujába talált. Különösen az első találata volt szépségdíjas.„Igen, az első gólom tényleg emlékezetesre sikerült, ugyanis Kovács Krisztián remek passza, s egy átvétel után sarokkal szereztem meg azt – kezdi az emlékezést Zamostny Balázs. – Éppen a héten edzésen szereztem egy ilyen gólt, de nem gondoltam volna, hogy tétmeccsen is sikerül. A másodiknál Bagi Pisti beadása után, az ellenfél védői közt csorgott hozzám a labda és közelről már nem volt nehéz dolgom. Nagyon örülök, hogy végre nyertünk, nyert a csapat, ezt együtt értük el, büszke vagyok a társaimra."A csatár a budafoki két góljával megduplázta az idei bajnokságban lőtt találatai számát.

„A legjobb érzés egy csatárnak az, amikor gólt szerez, nagyrészt ez minősíti a támadókat. Most egy jól sikerült meccs után nem kell elkiabálni a dolgot, de remélem, jönnek a gólok a következő meccseken a társaim és a magam részéről is" – teszi hozzá a játékos, majd a csapata eddigi szerepléséről beszélt: „Sok új játékos érkezett hozzánk, sokkal több van bennünk, mint amit eddig mutattunk, és közhely, de a szerencse sem állt sokszor mellettünk. Nagyon reméljük, hogy végre összeállt a csapat, és most elindulunk felfelé a tabellán. Meg kellett tanulnunk az NB III-as szezon után, hogy itt ha gólt rúg az ellenfél, nem biztos, hogy minden meccsen három-négy góllal tudunk válaszolni. Reméljük, a kezdeti nehezebb időszak után végre kiegyenesedünk és hozzuk azt, ami bennünk van."A hétvégén a Budaörs ellen egyértelműen nyerni akarnak hazai pályán.„Úgy érzem, ez lökést adhat nekünk a többi meccsre, és reméljük, hogy az őszi idény hátralévő részében sok győzelemmel tudunk bizonyítani a szurkolóinknak és egymásnak! Jó lenne, ha oda tudnánk érni az élbolyhoz, aztán bárhogy alakulhat. Reméljük, a szurkolók is még jobban mellénk állnak, ugyanis nagy szükségünk van rájuk" – említette végül Zamostny Balázs.