NB II foci - Szepessy László Gyirmóton

Szepessy László nagy lehetőségnek tartja a gyirmóti edzőséget, s nem mondott még le az NB I-ről. Fotó: M. M.

– Melyik edző nem örül, ha kap egy ilyen lehetőséget? Korábban egyébként azt is megfogalmaztam, három helyszínen lennék nagyon szívesen edző: Dunaújvárosban, a Fradinál és Győrött. Nagyszerű, hogy visszatérhetek most Győrbe, ahol igaz, csupán alacsonyabb osztályban, de a DAC-ot kétszer is irányítottam. Bár a gyirmóti klub csupán kilencvenháromban alakult, nemcsak jelene és jövője, már múltja is van az egyesületnek. Nem is akármilyen, hiszen szerepelt a hazai élmezőnyben. Egy olyan klub, ahol lehet alkotni.– A jó feltétel valahol a siker alapja. Szerencsére Gyirmóton minden adott, hogy sikeres legyen a csapat. A tulajdonosok sokat áldoznak a futballra. Persze ez még nem minden, hiszen az eredményességhez jó futballisták és egy jól dolgozó stáb is kell. Olyanok, akik a legtöbbet tudják kihozni a labdarúgókból. Az ETO aranycsapata is Verebes József érkezése után lett igazán sikeres, pedig nyolcan korábban is a csapatban futballoztak.

– Ez egyértelmű. Csapattársak voltunk, s azonos a fociról a felfogásunk. Úgy gondolom, a közös munka egy szép siker záloga lehet.– Be kell látni, elég nagy a hátrányunk. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem akarnánk már most visszajutni az NB I-be. Láttam én már csapatot tizenöt pontos előnyt is elherdálni. Az MTK bár jó csapat, de nem egy Real Madrid. Egy jó tavaszi szereplésben sok minden benne lehet, ott lehetünk a surranópályán.– Mivel csatár voltam, egyértelműen a támadófutball híve vagyok. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy ilyen csapat mindig csak a másik kapuját ostromolja. Egy támadó szellemű csapatot nehezebb megtanítani jól védekezni, de egy defenzívebb együttesnél sem egyszerű az eredményes támadójátékot elsajátíttatni. Meg kell találni az egyensúlyt, s Gyirmóton erre törekszem.– Szombaton Bécsben az Admira ellen játszunk egy felkészülési találkozót, s bár valóban erős csapat lesz az ellenfelünk, ezek az erőpróbák a jók. Az ilyen találkozókon lehet leszűrni igazából, valójában hol is tartunk, miben kell még továbblépnünk.