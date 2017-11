NB II foci - Szentes Lázárral nagyot javult az ETO

A WKW-ETO FC Győr alig több mint egy hónapja, szeptember 29-én mutatta be újonnan kinevezett vezetőedzőjét, Szentes Lázárt. A nyolcvanas évek győri aranycsapatának legendás középcsatára nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel és hozzáértéssel látott munkához, ennek eddig a legnagyobb csúcspontja kétségkívül a vasárnapi, MTK elleni siker volt.Szentes Nyíregyházán ült először a győri kispadon, akkor 1–0-ra győzött a csapat. Azóta a bajnokságban nyert a Kazincbarcika, majd most az MTK, a kupában pedig a SZEOL ellen; döntetlenre játszott a Doroggal, a Soroksárral és a Szegeddel, vagyis hét tétmérkőzést vívott meg veretlenül, egyre javuló teljesítménnyel. Az idény korábbi szakaszában tapasztaltakhoz képest látható az előrelépés.Mindezt értékeli az ETO szurkolótábora is: többek között azzal, hogy vasárnap este vastapssal köszöntötte a stadionban a szórakoztató játékkal győztes csapatot. Szentes Lázár jól érzékelhetően változtatott néhány dolgon. Az ETO védekezésének stabilitása megnőtt azzal, hogy a fiatal Gyurákovics Eriket a rutinos Szatmári Zoltán váltotta a kapuban, rehabilitálta a korábban érthetetlenül mellőzött Szabó Lukast vagy Beliczky Gergőt. Látványos javulást mutatnak a fiatalok, mint Kovács Krisztián, Pongrácz Viktor vagy Szimcso Viktor.Az MTK elleni mérkőzésre visszatérve: a mérkőzés utáni nyilatkozatában Feczkó Tamás, az MTK vezetőedzője arra is utalt, örül, hogy játékosai csak kisebb sérülésekkel úszták meg az ETO agresszív játékát. Az igazsághoz tartozik az is, hogy a meccs legdurvább belépőjét Hrepka Ádám követte el Pongrácz Viktorral szemben a 86. percben, amiért akár piros lapot is kaphatott volna.Az ETO számára az idény hátralévő részében általában nyerhető mérkőzések következnek – legközelebb vasárnap a sereghajtó SVSE otthonában lépnek pályára a győriek – , így jó esély mutatkozik rá, hogy a Szentes-csapat tovább folytatja az eddigi menetelését.Ha a pályán mutatott teljesítménnyel arányosan javulna a klub anyagi helyzete, akkor a szurkolóknak kizárólag az eredmények miatt kellene izgulniuk. Így azonban...