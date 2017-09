NB II foci - SVSE: szépségdíjas gólok a mezőny legjobbjától

– Számított rá, hogy ilyen nagyszerűen kijön a lépés?



– Már nagyon hajtott a bizonyítási vágy, bizonyítani akartam a csapat, a klub és magam felé is. Boldog vagyok, hogy három gólommal tudtam segíteni.



– Hosszan tartó sérülése már a múlté?



– Az elmúlt két évben valójában sokat hátráltatott a rengeteg sérülés, de hála a sorsnak, meggyógyultam. Teljesen egészséges vagyok, az előírt terheléseket kapom és pluszmunkát is végzek a jobb teljesítményem érdekében.



– Véleménye szerint mi az oka a csapat gyenge szereplésének?



– Az egyik, hogy kicserélődött a csapat jelentős része és nagyon nehezen állunk össze. Ennek ellenére sokkal több van a társaságban, mint amit eddig nyújtottunk. Ennél többet érdemel a város és a szurkolók is.



– Tétmérkőzésen rúgott már három gólt?



– Korábban az NB III-ban többször sikerült három gólt szereznem, egy alkalommal négyet is rúgtam, de NB II-ben ez volt az első alkalom.



– Mit vár a folytatástól?



– Minden erőmmel azon leszek, hogy a góljaimmal segítsem a csapatot. Még keményebben kell dolgoznunk, mert nehéz helyzetben vagyunk. Együtt kerültünk oda és együtt tudunk onnan kimászni.